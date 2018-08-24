《街上型人請出列》: 台灣型人

2018-08-24

記者方惠宗／巴黎、台北報導

Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019

Angus Chiang 長輩服、變電箱變潮服

台灣設計師江奕勳創立的品牌「Angus Chiang」再次驚艷巴黎男裝週， 台灣城市一隅的街邊藝術「變電箱」都被他帶到國際！

「世代交替」給了Angus Chiang本季的設計啟發，參考社區阿伯，以及在晨間在廣場上跳舞的阿姨穿著，將長輩的穿衣哲學賦予幽默與年輕化樣貌，這場男女混和秀展示了他運用鮮豔色調、毛邊、未收邊、鬆緊帶等細節所詮釋出不修邊幅的服裝輪廓。

更吸睛的是從台灣街頭變電箱上的山水彩繪所轉化的圖案與色彩。擅長彩繪變電箱的素人畫師邱瑞金，以及因為製作Line「長輩貼圖」、人稱「資訊爺爺」的張望豪等真正的「長輩」，都被江奕勳邀來合作，賦予服裝截然不同的面料與色彩。此外，Nike嶄新的EXP-X14運動鞋也在秀上亮相登場。

值得一提的是，秀上Live音樂水準一流，這是來自入圍今年金曲獎最佳樂團的「LEO37+SOSS」，並有靈魂樂女聲「9m88」助陣。同時，以紋身轉印藝術聞名國際的台灣新銳藝術家「John Yuyi」（江宥儀）也受邀成為本季客座造型師。江奕勳、9m88與John Yuyi三人實際上是大學同學，令這次合作更像一場同學會。

部分圖片提供／Angus Chiang