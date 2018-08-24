MUJI全台一號店改裝開幕 共享品味生活

2018-08-24

〔記者凃盈如／台北報導〕MUJI無印良品來台灣近15年，與無印良品來台時間同步的「全台一號店」微風門市，以「共享」概念出發，全新改裝，讓消費的種種空間更優化。昨（23）日改裝開幕，本次改裝推出五大亮點，除了導入新增的「咖啡機服務」、提供生活選書，免費的閱讀空間、交換繪本服務，並進化試衣間，且提供空間改造企劃服務。

本次MUJI微風店規劃約5坪的閱讀區，木長桌設有6個座位，針對微風廣場客群對於精緻生活的追求，以「品味生活」為主題，引進中、日、英文書近百冊，包含衣著、香氛、咖啡、品茶、品酒等書籍。至於試衣間，則有服飾造型顧問（SA-Styling Advisor ）專屬試衣間，除了空間坪數較大，試衣間外還有隱密的相談座位，消費者可單獨諮詢穿搭，進行一對一討論，該服務可事前電話預約。至於MUJI去年起始推的「MUJI renovation空間改造計畫」，也在微風店設置全台第一個呈現小天花板、方格牆的展示區，消費者可實際看到許多自由組合、客製化的方式，對於收納規劃等，有更具體的感受。

為了讓消費者在逛店時有更自在、輕鬆的氛圍，MUJI微風店引進「自助咖啡機」，提供消費者美式咖啡、拿鐵、熱巧克力等多種選擇，均一價50元，讓人可在門市購物時也能坐下來，享受一杯熱飲的悠閒時光。即日起至8月29日，持手機APP「MUJI passport」不限金額消費，即可獲贈指定飲品一杯。此外，慶祝改裝開幕，MUJI微風門市推出結帳再9折優惠（截至今日為止），且即日起至8月29日，當日單筆消費滿千元即可獲贈限量MY BAG布製購物袋一個。

圖片提供：MUJI無印良品