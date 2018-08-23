〈明開賣，該升級嗎？〉實測三星Note 9 優缺點老實說

2018-08-23

記者吳佩樺／台北報導、攝影

三星新旗艦Note 9明起（24日）正式在台開賣，預購者已於昨日搶先取貨。分6GB+128GB以及頂規8GB+512GB，售價30,900元、38,900元，頂規版價格創新高，是三星歷代最貴的旗艦手機，究竟值不值得買？我們從各方面來進行實測！

大電池 追劇10小時不發燙

現代人跟手機形影不離，又愛追劇、玩手遊，手機的續航力「hen」重要。這次Note 9一舉增大至4,000mAh，實測續航力，在最亮螢幕下，Note 9充飽電能連續追劇約10.5小時，十分有「凍桃」，加上碳化水冷技術增強散熱，手機完全沒有出現發燙的情形。另外以檢測工具App《PCMark》同樣測得10小時33分續航力。

此外，Note 9具備AKG立體聲雙喇叭搭配杜比環繞音效，追劇「爽」度亦比上代Note 8好。

螢幕改變不大 只比上代大0.1吋

比起上代6.3吋Note 8，Note 9的螢幕僅稍微增大至6.4吋，解析度一樣是2,960×1,440，螢幕方面的升級並不大。

雖然新iPhone 9月才會發表，國外爆料達人Benjamin Geskin已搶先曝光Note 9和其中6.5吋新iPhone的外觀比較圖，6.5吋新iPhone仍維持「瀏海」設計，Note 9機身相較瘦長，從照片看來，6.5吋新iPhone螢幕佔比似乎高過Note 9，但仍有待蘋果下月揭曉才曉得。

僅小幅更新？S Pen遠端其實比你想像中實用

Note 9發表後，雖然有網友認為手機整體更新不大，但S Pen的進化幅度確實是近幾年最大的。

此代S Pen的最大賣點是遠端操控，化身手機的遙控器，採用低功率藍牙，無須開啟手機的藍牙。例如按一下S Pen就能拍照、觀看YouTube可控制播放，或者自行更改遠端對應的App。實際使用S Pen的遠端功能，完全不會延遲，反應很快，也無斷線的問題。

S Pen以電容充電，插進手機僅須40秒就能完成充電，官方數據S Pen取出後電力可用30分鐘或按壓200下，就算沒電也不會影響手寫筆功能。此外，不犧牲防水功能，同樣維持IP68防水。

AI拍照增強顏色效果佳 但相關應用可更多

相機雖然沿用上半年S9+的可變光圈雙主相機模組，但首度導入AI智慧拍照，能辨識20種場景進行優化，該功能可選擇開啟或關閉。實際拍攝光線明亮的戶外或某些場景，例如風景，有沒有開啟AI，沒有太大的差異，但在光線混雜、夜拍或植物、食物近拍，開啟AI的拍攝細節和色彩層次明顯好很多。

Note 9的AI場景辨識速度相當快速，勝過不少品牌，準確度也高，但仍無法達到百分百，偶而會有辨識不出來或錯誤的情形，不過該問題市面上其他手機也都有，算是目前業界的不足之處。

此外，Note 9身為三星首款AI拍照的旗艦手機，相關應用或許可以更多，例如AI美顏等，只有AI場景辨識不夠完美。

商務人士超推 手機變隨身主機

過去舊代要變成隨身主機，必須搭配Samsung DeX底座，不過現在不需要這麼麻煩，因為Note 9將Samsung DeX改為內建，只要以HDMI轉接到螢幕或電視就可以。

該功能對於商務人士簡報十分方便，包括手機直接變成滑鼠控制螢幕；連接螢幕時，手機依舊能寫筆記，操作不受影響。

此外，Note 9以8GB+512GB高配版來說，能再外接512GB記憶卡，等於擁有約1TB的儲存容量，比市面不少輕薄筆電的容量還大。

三星Note 9規格

螢幕：6.4吋（2,960×1,440）

處理器：三星Exynos 9810

記憶體：6GB、8GB

儲存容量：128GB、512GB

主相機：1,200萬+1,200萬畫素

前鏡頭：800萬畫素

電池：4,000mAh

防水：IP68

〈實測記者〉

吳佩樺，自由時報3C線記者，9年資歷。

部分圖片提供／三星、LG