200～240萬 進口主管房車非主流優選

2018-08-23

記者方維鐸／專題報導

傳統上，國內消費者會花超過200萬去買進口中大型主管房車，多半都以德國雙B後驅的5系列或E-Class為首選，其他無論是Lexus後驅的GS、Jaguar後驅的XF、Infiniti後驅的Q70，乃至Audi前驅或4驅的A6，都只能算是非主流的選擇。

你要說這些非主流的進口主管房車有什麼地方明顯不如市場主流的雙B房車嗎？其實也不盡然，少了市場主流的光環，或許售後零件取得比較困難，二手車折價稍高，但更划算合理的入手價，及路上同型車較少的獨特性，對堅持個性品味又花得起的買家，也算是一種無形的價值，畢竟真正的成功人士絕不甘願成為主流價值的追隨者。

Volvo S90 D4 Momentum

瑞典Volvo現行S90主管房車的入門款D4 Momentum開價239萬，擁有不輸雙B同級柴油主管房車的絕佳動力效能，其車室空間與配備條件更展現出明顯的優勢，對沒有德日高級車品牌情結的務實買家也頗具說服力。

Infiniti Q70 2.5

日本Nissan旗下高級車品牌Infiniti，其主管房車級距代表作Q70車系一直堅持跟雙B相同的FR後驅設定，近年也導入了2.5升自然進氣引擎的入門車型，相較Lexus後驅的GS車系不僅車格尺碼有明顯優勢，整體C／P值也相當不錯。

Jaguar XF Prestige 20t

Jaguar現行XF主管房車的入門款Prestige 20t，搭載可輸出200匹馬力的2.0升缸內直噴Turbo引擎，動力性能表現更勝雙B汽油入門車520i和E200，且233萬的入手價更超值划算，對偏好歐系FR後驅主管房車買家自有其吸引力。

圖片提供／Infiniti、Jaguar、Volvo