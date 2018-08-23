Lexus ES 250前驅主管房車試駕

2018-08-23

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

今年4月中國北京車展Lexus推出了大改款的第7代ES系列前驅主管房車，將車頭Spindle Grille水箱護罩改採新型輻射狀設計，視覺上重心更顯低趴，搭配兩旁造型銳利的L-Shaped LED頭燈及箭型LED晝行燈，前臉看起來要比上一代更前衛大器；融合外型低斜、前伸的立體腰線，並藉由車窗內縮17mm，前後外擴輪拱的烘托，展現4門Coupé般的流線動感。

動力進化 性能提升

本文試駕的ES 250，引擎蓋下搭載一具2.5升直4燃油多重噴射D-4S引擎，可輸出207匹最大馬力與24.8公斤米峰值扭力，並結合了Stop & Start智慧型引擎節能控制系統，帳面上擁有每公升可跑13.4公里的能源局歐規油耗；0～100公里／時9.1秒的起步加速性能與210公里／時的安全極速，其實不難滿足Lexus前驅主管房車買家的期待。儘管加速性能無法跟德系高級品牌的入門主管房車並駕齊驅，但沉穩舒適的行路表現，對純粹需要一輛中大型主管房車充當門面的消費者而言，也算是恰如其分了。

試駕過程中，將儀表板右上的智能多重駕馭模式控制桿轉到SPORT模式，頓時7吋TFT全液晶儀表板會變成熱血的紅色光環及底色，油門踏板的反應變得直接凌厲許多，EPS電子動力方向盤的輔助力道與回饋感亦隨之改變，讓駕駛人獲得更高的駕馭快感。當然這不可能讓本車的動力性能激增，不過還蠻有fu的，起碼操控上增添了些許趣味感。

空間寬敞 配備絕佳

此番ES大改款，內裝鋪陳承襲源自LC與LS車系的Seat in Control座艙設計概念，簡潔洗練的薄型中控台讓前座空間更顯開闊；全新開發的GA-K高剛性前驅底盤，軸距足足比上一代ES增長5公分之多，賦予後座長達1,022mm的腿部伸展空間。業者導入的標準內裝色系為尊爵黑，這輛ES 250旗艦版試駕車標配御匠木紋飾板與豪華真皮座椅，還配備了HUD多功能抬頭顯示幕、附有12.3吋LED螢幕的多功能資訊整合系統、3D顯示原廠中文衛星導航系統、室內環景LED燈光組、後座車窗遮陽簾、Mark Levinson® Premium Surround音響系統與全車17支揚聲器，不過要比ES 250頂級版（199萬起）多付出20萬元的代價。