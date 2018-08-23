選品店美西選好物 名人衣櫃進駐東區

〔記者林欣若／台北報導〕1961年創立於洛杉磯的選品店Fred Segal，以獨特選品態度呈現南加州特有的奢華悠閒氛圍，吸引許多時尚愛好者到洛杉磯朝聖，2015年Fred Segal首度跨出海外在東京展店，今年則在萬眾期盼下正式來台，位於台北東區的首間門市，將在9/12日開幕。
Fred Segal從1961年創立以來就成了許多名人的衣櫃，包括披頭四（The Beatles）、貓王（Elvis Presley）、黛安娜‧蘿絲（Diana Ross）都經常在此閒晃，一開始主要引進獨特的休閒服裝，後來加入丹寧品牌如Genetic Denim、J Brand，擴展至今，除了休閒服裝，也販售高端精品、飾品、墨鏡、鞋款、以及香氛等生活用品，甚至開設咖啡館，成為品項眾多的複合式選品店，包括大衛‧貝克漢（Davis Beckham）、派瑞絲‧希爾頓（Paris Hilton）以及許多好萊塢明星都是常客。
座落於台北東區的店面，3層樓的空間共250坪，一樓是Fred Segal Café以及居家用品和飾品，包括風靡韓國的居家香氛品牌SOOHYANG、法國香氛品牌BON PARFUMEUR、受到韓星權志龍喜愛的飾品品牌MING YU WANG，2樓與3樓則有高端精品品牌如3.1 PHILLIP LIM、MARNI、MAISON MARGIELA，以及休閒潮流品牌包括EACH × OTHER、SHRIMPS、MUVEIL，另外台灣也將推出Fred Segal Originals系列，與運動品牌Champion、水壺品牌Swell、潮流品牌Carhartt推出聯名款式。
圖片提供：Fred Segal