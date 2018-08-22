HOLA20週年慶 推50款獨家米奇聯名商品

2018-08-22

〔記者凃盈如／台北報導〕HOLA 20週年慶將於8月30日登場，今年推出50款HOLA與米奇聯名的獨家設計商品，且有創新低價暢銷明星商品，如LAZYBOY搖椅限定品項約3.6折的超低特惠、天絲素色寢具近5折，並推出多款萬年不敗素色經典單品。

特力和樂台灣事業群總經理李雅惠提到，本次與迪士尼合作，打造米奇聯名商品，從授權到設計出成品，前前後後花費時間超過一年。HOLA往年曾與馬來貘、小王子、MOOMIN嚕嚕米聯名，都讓商品更年輕化，但本次聯名的米奇，能打中的客群年齡層更廣，這次聯名正也是慶祝米奇90週年，以及HOLA歡度20週年，且涵蓋的品項也十分完整，包含了客廳、餐廳、廚房、衛浴等空間的用品，且有別於米奇商品常見的鮮豔紅與黑，HOLA本次推出的聯名商品採用較柔嫩的粉色，帶灰的粉紅、粉藍等，呈現居家柔和的感受，也更容易搭配。此外，HOLA同時獨家引進台灣設計師駱毓芬的迪士尼原創餐具系列，駱毓芬是首位獲得迪士尼大中華區與本地藝術家合作的居家設計師，她所設計的餐具，將在HOLA週年慶同步開賣。

今年週年慶推出多款創新低價暢銷明星商品，包含年銷6000組素色雅緻天絲寢具組，整組原價6,980元，特價3,880元；在台年銷破5,000台的美國休閒椅LAZBOY，10T705搖椅系列AA525178，原價 27,800元，特價9,999元，另有鍋具、香氛等熱賣商品超低優惠。品牌自8月30日至10月3日，祭出單筆消費滿3,000元送300折價券；8月30日至9月3日，首5日單筆消費滿5,000加送100折價券購物優惠，並可同享消費滿額禮，單筆消費滿5,000元送HOLA秋日口福券一份（內含馥米、蔭油免費兌換券）；滿12,000元送康寧晶寶鍋3L一只；滿 20,000元送HOLA100%蠶絲防螨抗菌雙人薄被一條（合營專櫃不納入滿額禮累計）。凡單筆消費滿6,000元即可以20元加價購得HOLA獨家設計「米奇系列隨身收納包」一個，全台限量 7,000份。