梨山水蜜桃季限時開跑 契作認購支持台灣果農

2018-08-21

〔記者凃盈如／台北報導〕每年夏天的水蜜桃產季短暫，是民眾把握品嘗水蜜桃的消費期，但水蜜桃不能久放，又怕碰撞損傷，摘採與運送的時間常使果農們感到困擾，往往難以將最成熟、甜美的水蜜桃，在最精準的時間內，交到消費者手上。

草大木休閒旅館事業董事長江慶鐘，曾擔任農委會輔導顧問，深知台灣水果產季，鼓勵企業多採購台灣水果，建立契作關係，他表示：「因為台灣是水果王國，有許多默默耕耘的果農，一年四季盛產許多水果，如玉井芒果、南投信義鄉高山葡萄、花蓮西瓜、枋寮蓮霧等等，而近期盛產的梨山水蜜桃尤其多汁甜美，一點也不輸來自日本的水蜜桃。」江慶鐘也透露，其實他每年花費上百萬元採買水果，用行動支持在地果農。

江慶鐘時常帶著企業家朋友們尋找台灣特色水果，幾年前，經由友人介紹，發現台灣梨山水蜜桃甜美多汁、香氣十足，開始向果農以契作方式購買水蜜桃，甚至還親自前往果園看產地，後來固定每年都採購數百盒。

經由契作方式，果農不必擔心水果銷路，也不用再花時間去果菜市場批發，可直接將已成熟的鮮甜水果運給業主，讓果農能更安心種植、經營果園。尤其近年因為氣候變化、寒流影響，梨山果農陳先生嘆，水蜜桃花期大致落在清明時節，常因採收數量難掌握，造成銷售的壓力與不確定性，經由契作方式，確實可以讓全職農民更專注經營。

  • 草大木休閒旅館事業董事長江慶鐘，特別為契作的水果設計紙盒，送給所有員工、朋友。（記者凃盈如攝）

    草大木休閒旅館事業董事長江慶鐘，特別為契作的水果設計紙盒，送給所有員工、朋友。（記者凃盈如攝）

  • 日本進口的水蜜桃（左），因考量到運送期間，較早摘採，抵台時尚未全熟，肉質稍硬，同樣的價格，重量也較台灣梨山水蜜桃（右）輕。（記者凃盈如攝）

    日本進口的水蜜桃（左），因考量到運送期間，較早摘採，抵台時尚未全熟，肉質稍硬，同樣的價格，重量也較台灣梨山水蜜桃（右）輕。（記者凃盈如攝）

  • 梨山水蜜桃，飽滿圓潤、甜蜜多汁，香氣十分濃郁。 （記者凃盈如攝）

    梨山水蜜桃，飽滿圓潤、甜蜜多汁，香氣十分濃郁。 （記者凃盈如攝）

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