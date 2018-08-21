梨山水蜜桃季限時開跑 契作認購支持台灣果農

2018-08-21

〔記者凃盈如／台北報導〕每年夏天的水蜜桃產季短暫，是民眾把握品嘗水蜜桃的消費期，但水蜜桃不能久放，又怕碰撞損傷，摘採與運送的時間常使果農們感到困擾，往往難以將最成熟、甜美的水蜜桃，在最精準的時間內，交到消費者手上。

草大木休閒旅館事業董事長江慶鐘，曾擔任農委會輔導顧問，深知台灣水果產季，鼓勵企業多採購台灣水果，建立契作關係，他表示：「因為台灣是水果王國，有許多默默耕耘的果農，一年四季盛產許多水果，如玉井芒果、南投信義鄉高山葡萄、花蓮西瓜、枋寮蓮霧等等，而近期盛產的梨山水蜜桃尤其多汁甜美，一點也不輸來自日本的水蜜桃。」江慶鐘也透露，其實他每年花費上百萬元採買水果，用行動支持在地果農。

江慶鐘時常帶著企業家朋友們尋找台灣特色水果，幾年前，經由友人介紹，發現台灣梨山水蜜桃甜美多汁、香氣十足，開始向果農以契作方式購買水蜜桃，甚至還親自前往果園看產地，後來固定每年都採購數百盒。

經由契作方式，果農不必擔心水果銷路，也不用再花時間去果菜市場批發，可直接將已成熟的鮮甜水果運給業主，讓果農能更安心種植、經營果園。尤其近年因為氣候變化、寒流影響，梨山果農陳先生嘆，水蜜桃花期大致落在清明時節，常因採收數量難掌握，造成銷售的壓力與不確定性，經由契作方式，確實可以讓全職農民更專注經營。