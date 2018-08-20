Ford本月上旬歡慶 第1,000萬輛Mustang出廠

2018-08-20

記者方維鐸／綜合外電報導

Ford在8月8日於美國密西根州的Flat Rock裝配廠與迪爾伯恩總部和裝配廠員工，及60多名不同車型年份的Ford Mustang車主一同慶祝第1,000萬輛Mustang的誕生。

第1,000萬輛Ford Mustang是2019年式Mustang GT V8的6速手排敞篷車款，在Wimbledon White車色下，擁有460匹最大馬力及全新駕駛輔助科技，它跟1964年生產的第1輛Ford Mustang（VIN 001）為相同的車色和車型，而當年Mustang搭載3速手排變速箱及V8引擎，最大馬力輸出僅164匹。

慶祝活動在總部迪爾伯恩及Flat Rock舉行，當天由50多年前出廠的Ford Mustang以車隊形式，自迪爾伯恩市區一路行駛至生產Mustang的Flat Rock裝配廠，空中還有3架二次世界大戰的P-51 Mustang戰鬥機伴飛，並由Mustang車主用愛車拼出1,000萬輛的里程碑數字。

根據IHS Markit在1966～2018年所有跑車累計註冊總數的分析，Ford Mustang在過去50年來持續為美國最為暢銷的跑車，同時也連續3年獲得全球跑車銷售冠軍榮銜。