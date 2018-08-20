【經典美式肌肉跑車樂趣十足】Ford Mustang EcoBoost®試駕

2018-08-20

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

2014年推出的Ford第6代Mustang首度搭載EcoBoost®渦輪增壓動力，並推廣至全球市場，獲得空前的成功。其引擎蓋下這具排氣量2,261cc的直4 EcoBoost®缸內直噴雙渦流Turbo引擎，去年小改款重新進行Overboost超增壓功能調校，可輸出290匹最大馬力與44.9公斤米最大扭力，變速系統則進化為當今量產車檔位最多的SelectShift™ 10速手自排，使引擎動力揮灑得更淋漓盡致。

根據Ford原廠數據，Mustang EcoBoost®由靜止加速至時速百公里僅需5.5秒，極速可直上233公里／時，在兩百萬以內所能買到雙門Coupé跑車堪稱箇中翹楚。儘管車重超過1.7噸，經濟部能源局公布的歐規平均油耗仍可達10.6公里／公升，以此等噸位尺碼的美式肌肉跑車已不能奢求更多。

Mustang EcoBoost®的油門反應直接飽滿，加速力道澎湃凌厲，伴隨油門而來的引擎聲浪渾厚嘹亮，即使沒有Mustang GT車上的主動式排氣閥門控制系統加持，依舊十分震懾人心。此外，本車還標配EcoBoost®性能套件，前煞車升級對向4活塞卡鉗與352×32mm加大通風碟盤，並透過強化底盤拉桿和操控型底盤調校，讓駕駛人駕馭起來更具信心。

坐進駕駛座，映入眼簾的是Mustang經典對稱式座艙設計的雙展翼前面板，藉由Ebony Black勁黑內裝與深色鋁質亮面刷紋飾板的烘托搭配，流露迥異於歐日跑車的美式肅殺風格。拜2,720mm長軸距所賜，後座腿部伸展空間尚稱充裕，雖說車高僅1,377mm，卻還有足夠的頭部空間。

福特六和將2018年式小改款的Ford Mustang EcoBoost®開價196.9萬，考量其小排氣量Turbo引擎高動力輸出及低稅金（就國內市場而言）的優勢，對崇尚Mustang經典美式肌肉跑車風格的預算型買家肯定很有吸引力。