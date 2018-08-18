﹝記者方惠宗／台北報導﹞在台北101遇見瑞士！第6屆台北101頂級珠寶腕錶大賞將於9月7日至10月10日登場，除了延續以往在4樓都會廣場的展區，今年展覽更擴大至1樓長廊舉辦，以瑞士著名的觀光交通系統如冰河列車、纜車等串聯展區主題，並與瑞士國家旅遊局合作、導入擴增實境技術為展區注入互動性，帶來一場瑞士文化與製錶歷史的絕佳體驗。
台北101購物中心擁有全台最齊全27家珠寶腕錶品牌，適逢台北101的15週年慶，購物中心4樓將呈現「時光美術館」，引人飽覽愛彼、寶格麗、寶璣、IWC等頂級工藝，更首度與瑞士鐘錶公會合作，以「瑞士時光之旅」為主題，於1樓松智長廊與浪琴、天梭、雷達等製錶商帶來瑞士製錶工藝展覽。同時，開展首日將以「遇見瑞士」為題，舉辦體驗式論壇，針對財富管理、旅遊生活、人才培育、藝術人文等瑞士特色領域，邀請瑞士銀行業代表、瑞士國家旅遊局代表、瑞士國際住宿中學聯盟代表，以及瑞士及藝術畫家等專業人士前來與會分享。板橋林家花園後裔、旅居瑞士藝術家林安琪即是藝術人文主講人。展會更將舉行抽獎活動，只要在週年慶期間購買參展腕錶，即有機會獨享由瑞士國家旅遊局安排、總價值398,000元的雙人自由行免費行程。
此外，頂級製錶商寶璣（Breguet）繼於澳門The Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店舉辦「Breguet Queen Afternoon Tea」皇后下午茶饗宴，第二站抵達台北，選在全台最高美景的85樓隨意鳥地方101觀景餐廳，自即日起至9月30日，限期推出限量寶璣皇后雙人週末下午茶饗宴，以10款獨家頂級鹹、甜點搭配法國百年茶品或法國凱歌香檳，打造一場皇室貴族般的午茶享受，也為即將到來的珠寶鐘錶盛事吹響前哨。
圖片提供：台北101、Breguet
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
-
台北101頂級珠寶腕錶大賞將以「時光美術館」引人飽覽頂級製錶工藝。圖為IWC大型飛行員腕錶「小王子」特別版，430,000元。
-
台北101頂級珠寶腕錶大賞首度與瑞士鐘錶公會合作，打造「瑞士時光之旅」展區。圖為天梭Seastar1000系列自動潛水腕錶，23,200元。
-
寶璣自創建以來為法國皇室與名門貴族打造的時計皆為現代寶璣製錶師創作的靈感來源。圖為寶璣那不勒斯王后系列8908仕女腕錶。1,163,000元。
-
寶璣與隨意鳥地方101觀景餐廳聯手打造寶璣皇后雙人週末午茶饗宴，1,980元；若含香檳2杯，每套價為2,480元。服務費另計。
-
台北101頂級珠寶腕錶大賞開展首日將以「遇見瑞士」為題，舉辦體驗式論壇。圖為將帶來藝術人文專講的瑞士藝術家林安琪。