2018-08-18

﹝記者方惠宗／台北報導﹞在台北101遇見瑞士！第6屆台北101頂級珠寶腕錶大賞將於9月7日至10月10日登場，除了延續以往在4樓都會廣場的展區，今年展覽更擴大至1樓長廊舉辦，以瑞士著名的觀光交通系統如冰河列車、纜車等串聯展區主題，並與瑞士國家旅遊局合作、導入擴增實境技術為展區注入互動性，帶來一場瑞士文化與製錶歷史的絕佳體驗。

台北101購物中心擁有全台最齊全27家珠寶腕錶品牌，適逢台北101的15週年慶，購物中心4樓將呈現「時光美術館」，引人飽覽愛彼、寶格麗、寶璣、IWC等頂級工藝，更首度與瑞士鐘錶公會合作，以「瑞士時光之旅」為主題，於1樓松智長廊與浪琴、天梭、雷達等製錶商帶來瑞士製錶工藝展覽。同時，開展首日將以「遇見瑞士」為題，舉辦體驗式論壇，針對財富管理、旅遊生活、人才培育、藝術人文等瑞士特色領域，邀請瑞士銀行業代表、瑞士國家旅遊局代表、瑞士國際住宿中學聯盟代表，以及瑞士及藝術畫家等專業人士前來與會分享。板橋林家花園後裔、旅居瑞士藝術家林安琪即是藝術人文主講人。展會更將舉行抽獎活動，只要在週年慶期間購買參展腕錶，即有機會獨享由瑞士國家旅遊局安排、總價值398,000元的雙人自由行免費行程。

此外，頂級製錶商寶璣（Breguet）繼於澳門The Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店舉辦「Breguet Queen Afternoon Tea」皇后下午茶饗宴，第二站抵達台北，選在全台最高美景的85樓隨意鳥地方101觀景餐廳，自即日起至9月30日，限期推出限量寶璣皇后雙人週末下午茶饗宴，以10款獨家頂級鹹、甜點搭配法國百年茶品或法國凱歌香檳，打造一場皇室貴族般的午茶享受，也為即將到來的珠寶鐘錶盛事吹響前哨。

圖片提供：台北101、Breguet

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