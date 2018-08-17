《大勢K-Beauty》韓妝引領全球風潮 業者怎麼說

2018-08-17

記者邱巧貞／首爾報導、攝影

南韓美妝產業在全球蓬勃發展，背後究竟有甚麼樣的魔力？而未來美妝產業又將如何發展？

畢業於首爾大學、擁有哈佛商學院MBA學位的愛茉莉太平洋集團策略部資深副總裁盧智慧Jeehye Rho觀察全球美妝市場，她認為在數位時代，網路消費的便捷性是勢不可擋的趨勢，但另一方面也應該提供顧客線上體驗不到的實體經驗，通過網路與實體雙管齊下，將是美妝市場未來的重點。

Q：韓系美妝是如何引領市場潮流？

A：以「顧客」為中心的創新設計是重點！傾聽顧客的肌膚問題、了解顧客的化妝習慣，舉例來說，氣墊粉餅當初是為了許多沒有時間上妝的女性設計，晚安面膜也是夜間省時的保養，雙色唇膏亦提供更簡便、容易的上妝方式，這些都是來自於研究並試圖解決顧客煩惱的過程。

Q：千禧世代的美妝趨勢？

A：全球千禧世代將成為美妝產業可持續成長的黃金鑰匙，千禧世代人口比重持續增加，該族群消費能力與對美妝的關心程度也正上升。愛茉莉太平洋以加強實體門市、電商、複合品牌體驗來增加與千禧世代的接觸頻率。

舉例來說，旗下家庭全方位新品牌GAONDODAM，積極運用電商作為主要零售通路，集中於線上行銷而非傳統媒體，獲選為「Amazon Pick」；另一個面膜定期配送服務品牌「D.Steady」亦為新概念的客製化服務，目前已累積穩定客戶層並持續成長。

Q：集團的全球化布局？

A：愛茉莉太平洋集團目前海外整體銷售約占25～30%，希望至2020年能將海外整體銷售提升至總銷售的50%。

相較於美洲與歐洲等已飽和市場，以中國、中東以及南美市場存在極大成長潛力，將主導整體美妝產業的成長，愛茉莉太平洋正致力於進軍中東與澳洲等新市場。

今年已成功讓Mamonde進軍美國、innisfree進軍日本，讓HERA及AMOS進軍新加坡，此外，也讓旗下Etude House及LANEIGE蘭芝成功打入中東及澳洲等新市場。

Q：如何拓展零售通路與行銷環境的數位化？

A：從固定費用與營運費用方面來看，具有一定效率的電商持續呈現成長趨勢，因此開發數位化行銷與新的商業機會十分重要！愛茉莉太平洋與各國知名電商合作並擴大線上通路，同時為應對數位時代，與全球IT企業攜手開發彩妝模擬服務，未來將成為引領數位彩妝市場的企業。

舉例來說，愛茉莉太平洋與三星電子合作推出的「彩妝模擬」服務，已內建於三星全新手機「Galaxy S9」、「Galaxy S9+」人工智慧平台以及「Bixby」上。韓國、中國與美國的Galaxy S9、Galaxy S9+用戶可模擬體驗愛茉莉太平洋品牌推出的妝容與產品，亦可直接下單選購。

Q：關於全新品牌的推展？

A：自2016年起，愛茉莉太平洋經由公司內部發展項目「精益創業（Lean Startup）」，支援開發全新創意品牌。「精益創業」鼓勵員工開發全新創意「niche」品牌，透過不斷反覆此過程來提升成功機率的創業模式。

目前內部透過「精益創業」分別開發出天然環保化妝品品牌「GAONDODAM」與運動化妝品牌「OUTRUN」、男性專用品「BRO&TIPS」、面膜長期配送服務「D.STEADY」等。

專為男性打造的品牌BRO&TIPS，產品反映男性顧客的需求，像是專為育兒爸爸開發的HUG All-IN-ONE，標榜溫和成分，與孩子零距離，或於面試等重要場合輕鬆修飾肌膚的男性BB霜（面試專用）等，這些產品可於NAVER Storefarm （storefarm.naver.com/brontips）與南韓美妝專賣店購買。

D.STEADY於去年底上市，目標讓顧客透過有規律的肌膚保養來感受肌膚的真正變化。在韓國還提供定期面膜配送服務Steady Box，顧客申請定期面膜配送服務時，可於網上（www.d-steady.com）指定產品、使用週期、每週配送日。

圖片提供／愛茉莉太平洋