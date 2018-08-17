《大勢K-Beauty》愛茉莉太平洋集團總部大樓

2018-08-17

記者邱巧貞／首爾報導、攝影

南韓在各方面的高速進步令人驚歎，撇開政經方面，單從韓流掀起的美妝時尚軟實力，就足以影響整個亞洲市場。在美妝方面，愛茉莉太平洋集團是南韓第一大化妝品集團，回顧近年的美妝大勢幾乎都由它帶動，這背後當然不只有話題炒作，企業所投注財力、人力、心力，造就每一波勢不可擋的風潮。

在2、30年前，相信許多女性對化妝品的接觸，都是日系、歐美，甚至本土品牌的天下。回溯對韓系彩妝品牌的識別度，幾乎是近十幾年隨著韓流明星的帶動才有了深刻印象，尤其在短短幾年間，韓系美妝更是鋪天蓋地占據街頭巷尾、百貨專櫃、網路代購……。追溯韓流美妝的源頭，其實許多品牌都來自於愛茉莉太平洋集團。

愛茉莉太平洋的創辦人徐成煥會長，來自以出產高品質人蔘著稱的開城，成長在一個以經營人蔘而聞名的經商家族，當時，他的母親在開城以製作出售優質的山茶花髮油聞名，商品大受歡迎。其後，徐成煥於1945年創立太平洋化學工業社，即是愛茉莉太平洋的前身，並成立首家化妝品研究中心。

目前愛茉莉太平洋集團由第三代董事長徐慶培負責經營管理，今年初，愛茉莉太平洋集團位於龍山的新總部大樓正式啟用，這棟由知名設計師David Chipperfield設計的建築，是一座地上22層樓，和地下7層樓的建築，總面積57,143坪，可供7,000多人工作，最大的特點是建築內部的3座庭院Roof Garden屋頂花園，讓員工無論在建築的哪個地方工作，都能近距離接觸大自然。

值得一提的是，新辦公大樓裡特別設立333坪顧客研究中心，著重在開發以顧客為中心的創新產品，加強各領域的顧客研究。

圖片提供／愛茉莉太平洋