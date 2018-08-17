《韓流美妝推手》變身韓美人 必逛5旗艦店

2018-08-17

記者邱巧貞／首爾報導、攝影

雪花秀

雪花秀（Sulwhasoo）今年找來宋慧喬擔任全球品牌代言人，為品牌不斷增添能見度。雪花秀位於首爾島山大道的品牌概念旗艦店是許多觀光客到首爾遊玩必訪的景點，建築以黃銅為主要材質，裡頭陳列著季節限定與全新商品，並提供精緻禮品服務區，位於地下1樓及4樓的雪花秀SPA以提供紓壓抗老療程為主。

LANEIGE

LANEIGE蘭芝位於明洞的品牌旗艦店提供預約唇膏訂製服務「我的雙色唇膏」，以及「我的水酷肌因智慧保濕凝霜」客製化服務。顧客透過數位掃描功能分析肌膚色調，完成初步配對後，顧客可諮詢駐店美妝顧問，挑選出兩種最適合的色彩，打造專屬的客製化雙色唇膏，還能在唇膏包裝鐫刻字體。

O’sulloc

愛茉莉太平洋集團創始人徐成煥因對銷聲匿跡的韓國茶文化感到惋惜，於1979年在濟州島道順洞的一塊不毛之地開墾了有機茶園。經過30餘載的發展，濟州茶園與浙江省、日本靜岡縣被評為世界三大綠茶栽培地，其生產量占全韓國綠茶產量的24%，在此基礎上誕生的韓國頂級茶品牌「O’sulloc哦雪綠」，屢獲國際大獎肯定，深受茶飲愛好者的好評。

1989年，愛茉莉太平洋開發出首款綠茶保養品「MIRO」，並於2000年推出韓國首個自然主義保養品牌「innisfree」，並研發出以濟州綠茶為原料的綠茶系列產品，也是全世界唯一一個自主經營綠茶園的美容企業，對從綠茶栽培、研究到產品生產的整個過程進行嚴格的管理。

目前在濟州島，愛茉莉太平洋設立了「哦雪綠綠茶博物館 」，是介紹韓國茶文化的代表景點。

IOPE

IOPE是市場上第一家推出氣墊粉餅的品牌，以電商為主要銷售通路，IOPE在首爾明洞的品牌旗艦店，除提供產品體驗外，並設立IOPE BIO LAB，免費提供顧客專業肌膚檢測。

IOPE特別找來具備理學博士背景技術的研究專家操作，提供顧客專業檢測結果以及適合的解決配套，此項免費服務極受南韓女性歡迎，每個月一開放網路預約，名額即刻爆滿。

innisfree

在首爾明洞innisfree設立好幾間門市，其中1～4層的複合式旗艦店開設了「innisfree Green Cafe綠色咖啡館」販售飲品輕食，餐點以品牌原料產地濟州島為主軸，將島上各種新鮮食材入味或作為造型主題，滿佈綠色植栽的空間設計，開幕一年多來成為觀光客朝聖地標，一樓為美妝產品販售區，二、三樓為咖啡館，特別的是四樓為免費行李置物空間提供當日寄放服務。

圖片提供／愛茉莉太平洋、雪花秀、innisfree、IOPE、LANEIGE、O’sulloc、資生堂、蘭蔻