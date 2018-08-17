《韓流美妝推手》韓星帶貨風潮

2018-08-17

記者邱巧貞／首爾報導、攝影

不管你喜不喜歡，似乎都不能否認強大「韓流」席捲全球，特別在亞洲市場，從「韓劇帶貨」的行銷策略從韓系美妝品牌延燒到歐美、日系品牌，在當紅韓星的推波助瀾下，讓產品話題不斷。

近來剛下檔的夯劇《金秘書為何那樣》，搞笑的劇情，話題當紅，女主角朴敏英飾演的完美秘書，除了服裝造型受矚目，「金秘書」的完美妝容當然也是重點。身為資生堂韓國代言人的朴敏英，在劇中想當然使用資生堂產品，她所用的淡雅鮭魚粉色「時尚色繪魔力紅唇膏#RD310」與活力橘「時尚色繪魔力紅玩霧唇膏#OR417」，也成為熱門詢問色。

法國蘭蔻更是因多齣韓劇帶動多款熱銷唇色，最著名的就是《孤單又燦爛的神─鬼怪》，女主角金高恩在劇中使用的乾燥玫瑰色「絕對完美唇膏」#264，狂賣到市場缺貨， 而今年蘭蔻更進一步直接簽下有「國民初戀」之稱的女星裴秀智Suzy作為品牌謬思，而她的魅力也不負眾望，在MV中搽了霓虹感珊瑚橘唇彩，果真掀起了秀智色風潮，在韓國亦有「Suzy Coral」的稱號。此外，像是YSL、Giorgio Armani、迪奧等都曾和南韓明星、KOL（Key Opinion Leader）合作，造就一股從南韓熱到亞洲市場的潮流。

圖片提供／資生堂、蘭蔻