《世界旅人 請對時 請定位》

2018-08-17

記者林欣若／台北報導

三重接收模組 對時萬無一失

卡西歐（CASIO）旗下的G-SHOCK去年首度整合GPS、藍芽、六局電波三大功能，開發出三重接收機芯模組（Connected Engine 3-Way Module）讓身處異地的旅人能萬無一失的對時，搭載此三大功能的高階錶款MRG系列，除了自動更新時間外，還能自動更新時區和日光節約時間等資訊，不受室內室外限制，在世界任何各地都能精準掌握時間。

6˙9˙4˙3 調校時間

今年全新錶款MRG-G2000HA同樣採用三種接收方式校正時間，6點鐘方向錶眼是24小時制第二時區，同步顯示兩地時間，單壓按鈕即可互換兩地時間；9點鐘方向的地球圖樣，呼應GPS精準對時全球時間的先進功能，並可顯示星期及功能模式指示，搭載高亮度的LED照明及具夜光塗料的3D整點刻度，在漆黑環境裡也能一鍵點亮錶盤，4點鐘方向視窗提供日期顯示，3點鐘方向視窗在GPS接收或世界時間切換城市時可顯示所在時區，日期與時區顯示由兩個獨立轉盤同時操作，所有旅行資訊一目了然。

延續過去MRG的工藝傳統，MRG-G2000HA由日本國寶級第三代金屬工藝藝術家淺野美芳（Bihou Asano）團隊監製，以日本傳統刀劍上的鐵鐔為靈感，錶圈與錶節中段運用鎚起工藝打造鐵鐔圖樣，錶圈和錶帶以紫金打造，這是一種含有黃金的合金材質，藉此凸顯MRG-G2000HA的稀有性。

圖片提供／G-SHOCK