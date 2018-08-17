2018-08-17

記者林欣若／台北報導

幾何圓形鏤空

雷達（Rado）的True真我系列將錶殼延伸至錶鏈，化為一體成型的優雅弧線，內斂的線條與簡約的輪廓成為特色，在設計圈獲得不少支持，更屢屢獲得國際設計大獎肯定，成為雷達最經典的系列。

今年True真我系列推出全新True Open Heart鏤空腕錶，其實這不是真我系列的第一款鏤空設計，2016年雷達使用僅僅0.6mm的超薄珍珠貝殼做為錶盤，如同輕盈面紗一般漂浮於錶盤之上，可直視腕錶心臟結構與運作之美，詩意夢幻；去年與日本前衛時裝設計師森永邦彥的聯名作品，運用光線變化讓錶盤從黑色變成透明，都是高明的鏤空設計。今年的True Open Heart透過三個幾何圓，讓視線焦點集中在機芯的關鍵零件，機芯打磨變化增加裝飾性，為經典極簡錶款增添視覺豐富度。

雷達運用陶瓷的技巧已達出神入化境界，True Open Heart同樣以品牌標誌的陶瓷在2萬度C高溫之下，利用活化的氣體改變陶瓷的結構，讓陶瓷散發獨特的金屬光澤，卻同時保有陶瓷輕盈的特性，共燒製出拋光黑色、咖啡色以及金屬不鏽鋼的電漿色，冷冽金屬光澤搭配極簡時刻與指針，展現簡約而不簡單的設計風貌。

圖片提供／Rado