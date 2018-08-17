2018-08-17

記者方惠宗／台北報導

Dunhill @巴黎霍林學院

正名於1944年的Lycée Jacques Decour（傑克斯．迪科高中；前身為霍林學院）其歷史可追溯到15世紀，起源於中世紀晚期的巴黎著名學院Collège Sainte-Barbe（現為圖書館）有深厚淵源。霍林學院古色古香的校園透露中世紀建築之美，吸引這家英國男裝老字號選擇在此揭開新任創意總監Mark Weston上任後、帶領品牌在巴黎男裝週的第二次登場。

反叛與優雅

正如學院世代與青春靈魂所醞釀的文雅與反叛，Mark Weston針對Dunhill 2019春夏系列與其所象徵的英倫服飾文化當中並行存在的觀念進行審視，例如優雅、挑釁，甚至某種程度的叛逆不羈，他運用時尚元素的混搭和對比，風格游走於經典正裝與休閒隨性之間，營造出自然流暢的融合效果。例如80年代的時尚理念中，一邊是權威著裝，一邊是休閒的運動裝，在新系列中兩者被巧妙地融為一體。

休閒剪裁取代經典的雙排釦西裝外套，而開衩嵌邊長褲則向1980年代的休閒風格致敬，皆是經典的權威著裝中融入富有創造力的新穎設計。Dunhill的經典Logo標識，從70年代的帆布旅行箱演變為90年代的視覺裝飾，現在更已放大的印花重回世人眼前。Mark Weston說：「對我而言，這意味著以一種輕鬆而不失嚴謹的方式，別有新意地探索服飾廓型的經典造型和比例。」

圖片提供／Dunhill