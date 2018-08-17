2018-08-17

記者方惠宗／台北報導

愛馬仕@索邦大學科德利埃修道院

瀰漫中世紀色彩的建物原為科德利埃修道院（Couvent des Cordeliers），是巴黎重要的歷史古蹟，目前隸屬索邦大學、做為博士實驗室與醫學研究，而修道院的迴廊就是愛馬仕（Hermès）在巴黎男裝週的例行辦秀之地。印象更深的是，曾聽聞其為解剖博物館的過往，每次在愛馬仕開秀前的晚間時刻進入，更感此處神秘色彩，令人不自覺地發出更多想像。不過，愛馬仕這次在修道院迴廊與花園竟晾滿衣服，一股吊兒啷噹、漫不經心的詼諧感，幽默營造一股輕鬆閒適。

記者一進秀場，這印象中古老、甚至帶著神秘的迴廊與花園竟晾滿衣服！原本應該穿在模特兒身上的白色「吊嘎」、T恤等貼身衣物，高高懸掛於空中的曬衣繩，意外散發著一種彷彿穿梭於渡假小城巷弄間的閒適。

隨興奢華 法式優雅

正是這種無需刻意彰顯奢華的隨興，愛馬仕男裝設計總監Véronique Nichanian運用直身剪裁與抽繩縮口褲的搭配，將柔軟的小羊皮、府綢棉、水蛇皮、亮彩的Toilbright防潑水面料等材質，運用於縮口褲、短版襯衫、T-shirt、短夾克、連帽外套等單品，展現更為年輕的氣息。搶眼的還有3D格紋技術性拼圖印花運動衫、橡膠小羊皮與Toilovent防風雙材質縫製雙面穿風衣與斜紋粗棉或嗶嘰棉打褶短褲等，整體輪廓略顯寬鬆，與柔軟舒適的涼鞋共同呈現街頭隨興與法式優雅兼容並蓄的魅力。

此外，信手拈來的跳躍色彩已化為品牌符號，設計師不僅從服裝細節，也透過線條構圖呈現有趣的對比；主要色彩從浪漫的白色、水泥灰、油灰色、漸進到復古粉色、灰粉色，並以光線飽滿的水仙黃、金黃、橘色，輝映了灰藍、午夜藍等色調，有如光暈的漸層色更賦予經典皮件飽足的運動能量。