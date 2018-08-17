泰格豪雅古董錶展 展現賽車DNA

〔記者林欣若／台北報導〕泰格豪雅（TAG Heuer）以墨西哥卡萊拉泛美公路賽（Carrera Panamericana）為靈感的Carrera系列今年歡慶55週年，泰格豪雅特地在全球各大城市舉行Museum in Motion經典古董錶巡迴展，除了歷年來多款經典Carrera腕錶、第一款採用方形錶殼的Monaco計時碼錶、瑞士傳奇賽車手Jo Siffert的Autavia計時碼錶、1916年的Semikrograph 1/50秒計時碼錶等珍貴歷史錶款，也同步展出。
這次展出的錶款以歷年來與賽車有關的時計為主軸，包括由上世紀20年代至現代共計19款經典時計作品，這些錶款除了來自收藏於TAG Heuer拉紹德封（La-Chaux-de-Fonds）博物館的古董時計，還有一些私人收藏家慷慨出借的夢幻逸品，從這些展出作品，可看出泰格豪雅與賽車的深刻連結。
現場最新錶款則是今年於巴塞爾鐘錶大展發表的Carrera Heuer 02 GMT計時碼錶，延續Carrera的DNA及泰格豪雅品牌元素，並回歸1963年3、6、9計時盤配置的原創設計，另外新增GMT功能，這也是泰格豪雅首次在自製機芯加入這項複雜機制。