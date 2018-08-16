2018-08-16

記者凃盈如／台北報導

迎接七夕情人節，為討好時社群網站打卡、放閃需求，百貨、飯店紛紛推出七夕活動，送禮、吃大餐，還要拍得好看。

另類談情說愛

台北101即日起至8月19日於四樓都會廣場首辦室內花園派對「愛的野餐101」，情人節的另類浪漫約會，不需擔心日曬雨淋，可帶著情人一起享受正統義大利餐酒館IL MERCATO義瑪卡多製作的精緻點心，還有機會參加大樓外牆點燈說愛活動。主辦單位將四樓都會廣場打造成大型的室內花園，以綠藤、紫藤攀附花架，營造夢幻氣氛，現場以低矮的印地安帳篷與質感木桌，飾以桔梗、玫瑰等花藝佈置，展現時尚熱鬧的野餐氣息，並設有多個必逛的拍照打卡點。

義大利餐酒館IL MERCATO義瑪卡多合作的餐點，則推出雙人野餐午茶組合，包括主廚特製橄欖鑲番茄鯷魚、橄欖油漬日晒番茄乾、Asiago起司、24個月熟成Parmesan起司、經典火腿起司熱烤三明治、地中海油漬章魚醬與麵包、當日甜點、經典義大利冰淇淋、精選酒款2杯，限量660組，僅在即日起至8月19日期間的週三、週五14:00～15:30，週六、週日14:00～15:30、16:00～17:30限時供應。其中8月18日、8月19日更於現場免費提供日本No.1人氣廚藝教室ABC Cooking Studio單堂價值660元愛的手球壽司手作體驗課程，凡購買這四天的雙人野餐午茶組合並完成預約就能參加。

台北新光三越站前店，迎接七夕情人節， 百貨除舉辦粉紅泡泡氣球展，今明兩日，至13樓活動會館，入場情侶於展區牽手拍照並打卡，即可獲得200元餐券與愛的拍立得乙張。

收服情人的胃

新光三越集結全台15店近250家特色餐廳，如Caffé Florian福里安花神、教父牛排，皆推出七夕情人節雙人套餐，且消費者不用焦慮訂位，可以使用美食訂位神器—「新光三越APP-美食訂候位服務」優雅完成訂位，在家、逛街都能隨時掌握訂候位狀況，讓情人節用餐更輕鬆愜意。

8月17日情人節晚餐時段，於晶華酒店二樓Robin’s牛排屋點用「七夕浪漫特餐」，可獲贈以新鮮果泥製成的心型冰磚、搭配美國加州氣泡葡萄酒製成的「果真是愛」心心相印飲品，讓酸甜果香，為天下有情人幸福加溫。此飲品選用的是美國加州羅伯蒙岱維酒莊的氣泡葡萄酒（Robert Mondavi Winery Woodbridge），以滿溢著柑橘和青蘋果的香氣以及檸檬奶油的尾韻，搭配以新鮮水果泥冰製而成，三種顏色冰磚，分別以混和覆盆莓、荔枝、大馬士革玫瑰所製成的果露，以及台灣夏季盛產的荔枝與芒果打造，時髦又甜蜜。

100％完美赴會！

送禮一樣重要！來一襲仙氣、甜美的洋裝，以十足的女人味擄獲另一半的心；又或者噴上散發浪漫氣息的香水，為她鋪陳約會的浪漫氣息。甚或，小心機地為雙手保養，脫離粗糙、脫皮的雙手，為唇間裂紋急救，10/10 HOPE於情人節前夕推出細節保養急救包，包含elemental herbology植潤修護豐唇霜、REN深海喚能護手霜、摩洛哥玫瑰護手霜，為完美情人節而備，讓另一半牽了手就不想放，且隨時隨地都準備索吻。

一起種植物放閃

還沒規劃好時程讓你倍感焦慮？情人節一起做一件有趣的事情，可以為雙方感情留下深刻記憶。

位在台北市大安區的多肉植物與設計盆器禮品店「有肉 Succulent & Gift」，外觀看起來就像城市小綠洲，門口的植物牆，是與伴侶拍張甜蜜照片的背景，而大型仙人掌正好為美好的情人節開啟序幕，入內為彼此挑選一盆特別的禮物，以成雙成對的情侶對盆，一起種植物放閃。

圖片提供／10/10 HOPE 、SOGO、台北101、台北晶華、有肉、新光三越

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