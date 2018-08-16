衝進(亞運) (電競筆電)走出小眾 － 時尚上身．窄邊框免4萬

2018-08-16

記者吳佩樺／台北報導

台灣去年將電競正名為「運動」，8月18日登場的2018雅加達亞運，電競被列入示範項目，2022年的杭州亞運更躍上正式競賽項目，未來也有可能在奧運殿堂上看到它的身影，一步步打破打電動「沒路用」或「不務正業」的傳統觀念。

全球瘋電競，儼然成為筆電市場的「救命稻草」，近幾年銷售都維持正成長。加上暑假帶動，從6月開始，台灣上市超過10款電競筆電，囊括3萬至10萬元以上價位皆有。

玩家囊括商務、粉領族 女性達2成

電競族群不分男女投入，根據2017年Yahoo奇摩調查，台灣電競族群雖然8成仍是男性，但女性增至2成。年齡層方面，逾7成是18歲至34歲，其中25歲至34歲占有32%，比例並不低，可見電競玩家並不侷限學生族群，商務族或粉領族亦是。

業者表示，電競筆電走出小眾，外型朝向「時尚」發展，大眾玩家可帶去公司上班，下班後兼具玩遊戲，因此願意多花一些預算來升級換機。

不再只有陽剛味 輕薄窄邊框成趨勢

「輕薄、窄邊框、高效」成為趨勢，設計風格不再只有過去單一「Man味」很重的陽剛霸氣路線。

以宏碁來說，今年特別推出Predator Helios 300白色限定款，以全白鋁合機殼搭配金色鑲邊，加上白色耳機、滑鼠，多了一份優雅感。聯想新代Legion系列還故意強調「低調」，不讓人一眼就看出是電競筆電；最高搭載144Hz螢幕，不過144Hz版本台灣之後才會上市，價格未定。

中階大眾價位 整體規格提升

因應競爭激烈，不只旗艦，3萬至5萬元主流價位的規格也不斷提升，例如微星GF63採用時下流行的窄邊框設計，是業界窄邊框電競筆電少數4萬元有找。而此價格帶主要採用第8代Intel Core i5或i7處理器、NVIDIA GeForce GTX 1050系列顯示卡；部分為HDD+SSD混碟。

分眾策略 量身打造專業玩家

玩家多元，部分品牌打「分眾」策略搶市，針對遊戲區別產品，華碩堪稱其代表，旗下ROG Strix SCAR II和ROG Strix Hero II便是分別為了FPS第一人稱射擊遊戲和MOBA多人線上戰術競技類型遊戲量身打造，讓專業玩家找到更適合自己的筆電。

《3萬至5萬元》

宏碁Nitro 5 雙風扇散熱

15.6吋，搭載第8代Intel Core i5或i7處理器、NVIDIA GeForce GTX1050Ti顯示卡、Dolby音效，加上宏碁Coolboost雙風扇，增進散熱。黑色上蓋採用雷雕編織紋理，搭配紅色軸承、紅色背光鍵盤裝飾。售價36,900元起。

微星GF63 窄邊框設計

15.6吋，窄邊框設計，主打輕薄，重量僅1.86公斤。搭載第8代Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce GTX 1050Ti顯示卡。外觀以鋁合金材質打造，金屬髮絲紋外蓋有著紅色龍盾Logo點綴。售價39,900元。

聯想Legion Y730 低調質感

聯想首款窄邊框電競筆電，共15.6吋、17吋二種選擇，採用第8代Intel Core i5或i7處理器、NVIDIA GeForce GTX 1050Ti顯示卡。鐵灰色鋁合金外殼運用氧化處理，增進質感。支援Dolby音效。售價42,990元起。

聯想Legion Y530 時尚輕薄

聯想新代Legion電競筆電比上代更輕薄，例如機身厚度縮減17%、運轉噪音減少10%、散熱效能提高16%。15.6吋，第8代Intel Core i5或i7處理器、NVIDIA GeForce GTX1050或GTX1050Ti顯示卡，配備Dolby音效。售價35,990元。

《5萬至10萬元》

宏碁Predator Helios 300白色版 女力主打

宏碁打造白色限定版電競筆電，以全白鋁合機殼搭配金色鑲邊，加上白色耳機、滑鼠，多了一份優雅感，風格有別於市面「Man味」很重的電競筆電，吸引女性玩家。規格配備第8代Intel Core i7處理器。售價59,900元。

宏碁Predator Helios 500 重低音喇叭

17.3吋，搭載第8代Intel Core i7或i9+處理器、NVIDIA GeForce GTX 1070顯示卡。具備2個宏碁AeroBlade 3D金屬風扇和5個散熱管。雙喇叭搭配1個重低音喇叭。背光RGB鍵盤共有4個發光區域，支援多達1,680萬色。售價93,900元起。

華碩ROG Strix Hero II MOBA遊戲

特別適合MOBA多人線上戰術競技類型遊戲，搭載15.6吋144Hz螢幕、第8代Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce GTX 1060顯示卡。內建可提升控制能力的HyperStrike Pro電競鍵盤。售價62,900元起。

華碩ROG Strix SCAR II FPS遊戲

專為FPS第一人稱射擊遊戲量身打造，配置15.6吋144Hz螢幕，擁有3ms反應時間。第8代Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce GTX 1060或GTX 1070顯示卡。超窄邊框設計，寬度比上代縮減2.33公分。售價62,900元起。

圖片提供／宏碁、華碩、微星、聯想