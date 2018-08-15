隋棠攜老公愛箱隨 站台Tumi新品

﹝記者方惠宗／台北報導﹞隋棠與先生Tony、這對幸福四口之家的男、女主人昨（14）日罕見同台，出席紐約精品Tumi在台北的新品上市活動。因工作關係，經常往返台灣、美國兩地的Tony，隨身使用的就是用了超過15年的Tumi公事包。隋棠說，「其實我們家早就是Tumi的忠實顧客，家裡的行李箱都是Tumi。」認為其好用、耐用的品質很適合夫妻兩人的「念舊」個性；東西都用很久，很少汰舊換新。
迎接2018秋冬季，Tumi以北歐斯堪地那維亞半島風格打造全新系列，將大自然的元素和傳統工藝注入簡約線條，以迷彩圖案賦予全新意象，經典印花也以極光等元素重新詮釋，帶來更流線的設計。以最受女性歡迎的Voyageur系列來說，除了既有的黑色及海軍藍，更加入酒紅色及數位印花，線條簡潔而不乏功能，例如用以固定拉鍊釦和加強安全的拉鍊小環，內部更齊備各種方便收納的巧思，包括開放式口袋、拉鍊口袋與水壺間隔，以及筆電專用的軟墊隔層，背面更設有方便放置手機的小口袋。
經典的Alpha Bravo系列也以「淺雲彩」搭配出全新印花；備有側邊口袋、15吋筆電專用間隔及前方拉鍊口袋，皮革細節亦為包款添上斯文氣息。此外，Tumi更以創新的科技材質打造結構獨特的Latitude行李箱，具備高耐用性能，是品牌陣中最輕巧的行李箱系列。