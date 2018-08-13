7人座豪華SUV也要強悍性能-2

2018-08-13

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【高性能油電7人座豪華SUV】

Volvo XC90 T8

此番試駕的Volvo XC90 T8 Inscription 7人座油電車款，車頭採Inscription專屬直瀑式水箱護罩，搭配整合「雷神之槌」LED日行燈的自動轉向LED遠／近光頭燈，前臉看起來深沉而冷冽；車尾仍延續Volvo獨特的弧形雕塑式尾燈設計，Inscription後保桿下採用左右雙邊出鍍鉻方形尾管，視覺感硬派又不失跑格。足下標配了20吋10輻Silver Diamond Cut鋁圈，搭配275/45R20的SUV專用胎，體現豪華SUV的大器動感。

引擎蓋下搭載的是Drive-E系列2.0升缸內直噴雙增壓引擎（用來驅動前輪），可產生320匹最大馬力，並在轉速2,200～5,400轉之間形成峰值40.8公斤米的扭力高原，結合輸出功率87匹馬力／24.5公斤米的鋰電池電動馬達（驅動後輪），可產生407匹綜效最大馬力與65.3公斤米綜效最大扭力。變速系統則採用Geartronic 8速手自排，透過T8 Twin Engine AWD全時4輪驅動系統，可提供4種不同駕駛模式（Hybrid、Pure、Power和AWD），讓動力效能獲得理想的發揮。

T8 Inscription 7人座配置Touring旅行車底盤，能在駕馭感受與行路舒適間取得不錯的均衡，長途行駛下來不太會覺得疲憊。根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速可在5.6秒完成，唯獨極速只能達到230公里／時，讓人有點意猶未盡。能源局公布的平均油耗每公升可跑47.6公里，則令一般非插電式Hybrid SUV望而興嘆。

坐上駕駛座，首先映入眼簾的是12.3吋數位整合資訊儀表組及9吋整合觸控螢幕中控台，妝點以Linear Walnut北歐斜紋胡桃木嵌飾，並採用了Volvo旗下插電式油電車款專屬的Orrefors水晶排檔桿頭，讓整個座艙洋溢著現代科技時尚的tone調。第3排座椅刻意採「劇院座椅」概念規劃，將座墊位置提高，以向下取得足夠的腿部伸展空間，並取得較佳的視野，有效消弭乘坐其中的幽閉感。

Volvo Car Taiwan將XC90 T8 Inscription 7人座開出相當有誠意的385萬起跳價，可望吸引一些想要兼顧加速性能及油耗經濟性的先進科技買家。