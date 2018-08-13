7人座豪華SUV也要強悍性能-1

2018-08-13

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【電子式渦輪加持扭力澎湃】

Audi SQ7

2018年國際新車大展首度現身國內的Audi SQ7高性能SUV，在現行Q7豪華SUV的基礎下，經過Audi Sport的精心包裝，藉由專屬前後保桿、鋁合金塗裝車外側視鏡、鋁合金車頂置物架、車門下方刻有quattro字樣的刀刃造型車側飾板、整合擾流擴散板與左右梯形4出排氣尾管的後下護飾板總成，以及21吋鍛造鋁圈與285/40R21高性能寬胎組合，彰顯4環品牌S model性能車款的非凡氣勢。

SQ7配置排氣量3,956cc的V8 TDI柴油雙渦輪增壓引擎，透過EPC電子式渦輪系統輔助，壓榨出435匹最大馬力與91.8公斤米峰值扭力，結合tiptronic 8速手自排變速箱，動力傳輸十分綿密順暢，油門反應直接有力，其0～100公里／時加速只需短短4.9秒，極速直上250公里／時法定速限。國內能源局公布的數據其每公升柴油可跑12.0公里，是該排氣級距小客貨兩用車最佳的1級耗能表現。

實際試駕時感受到這具4.0 V8 TDI引擎豐沛的扭力輸出，在48V電力系統與EPC電子式渦輪的加持下，完全沒有渦輪遲滯的現象，澎湃動力隨傳隨至，驅策起來暢快無比，加速延展性超乎你對柴油動力的刻板印象。儘管身形偌大高壯，但操控起來卻非常穩健俐落，quattro智慧型4輪驅動系統提供的精確循跡性，更教駕駛人信心十足。

坐上駕駛座，映入眼簾的是12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，內裝控台作工質感絕佳，搭配Brushed aluminium Sono銀色飾板與Carbon Atlas碳纖維飾板，依舊是Audi車一貫的冷冽性能調性；座椅皮面選用觸感細緻的Valcona真皮，點綴以對比色縫線，彰顯Audi傲視同級德國高級品牌的用料質感與精緻度。拜近3米長軸距之賜，賦予第2排座椅充裕的前後挪移空間，連帶有助於增加第3排座椅的腿部伸展空間，唯獨成年人乘坐其間頭部會稍有壓迫感。

台灣奧迪汽車將SQ7開出520萬起跳價，相較於Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC顯得格外超值實惠，自然會吸引到一些注重性能表現的7人座豪華SUV買家。