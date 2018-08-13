7人座豪華SUV也要強悍性能-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【電子式渦輪加持扭力澎湃】
Audi SQ7
2018年國際新車大展首度現身國內的Audi SQ7高性能SUV，在現行Q7豪華SUV的基礎下，經過Audi Sport的精心包裝，藉由專屬前後保桿、鋁合金塗裝車外側視鏡、鋁合金車頂置物架、車門下方刻有quattro字樣的刀刃造型車側飾板、整合擾流擴散板與左右梯形4出排氣尾管的後下護飾板總成，以及21吋鍛造鋁圈與285/40R21高性能寬胎組合，彰顯4環品牌S model性能車款的非凡氣勢。
SQ7配置排氣量3,956cc的V8 TDI柴油雙渦輪增壓引擎，透過EPC電子式渦輪系統輔助，壓榨出435匹最大馬力與91.8公斤米峰值扭力，結合tiptronic 8速手自排變速箱，動力傳輸十分綿密順暢，油門反應直接有力，其0～100公里／時加速只需短短4.9秒，極速直上250公里／時法定速限。國內能源局公布的數據其每公升柴油可跑12.0公里，是該排氣級距小客貨兩用車最佳的1級耗能表現。
實際試駕時感受到這具4.0 V8 TDI引擎豐沛的扭力輸出，在48V電力系統與EPC電子式渦輪的加持下，完全沒有渦輪遲滯的現象，澎湃動力隨傳隨至，驅策起來暢快無比，加速延展性超乎你對柴油動力的刻板印象。儘管身形偌大高壯，但操控起來卻非常穩健俐落，quattro智慧型4輪驅動系統提供的精確循跡性，更教駕駛人信心十足。
坐上駕駛座，映入眼簾的是12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，內裝控台作工質感絕佳，搭配Brushed aluminium Sono銀色飾板與Carbon Atlas碳纖維飾板，依舊是Audi車一貫的冷冽性能調性；座椅皮面選用觸感細緻的Valcona真皮，點綴以對比色縫線，彰顯Audi傲視同級德國高級品牌的用料質感與精緻度。拜近3米長軸距之賜，賦予第2排座椅充裕的前後挪移空間，連帶有助於增加第3排座椅的腿部伸展空間，唯獨成年人乘坐其間頭部會稍有壓迫感。
台灣奧迪汽車將SQ7開出520萬起跳價，相較於Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC顯得格外超值實惠，自然會吸引到一些注重性能表現的7人座豪華SUV買家。
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Audi SQ7擁有突破5米的車長與直逼3米的軸距，車格尺碼偌大壯碩，搭配扭力驚人且零渦輪遲滯的V8 TDI+EPC電子式渦輪動力，訴求注重動力性能的7人座豪華SUV買家。
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從車尾看去，厚實而富層次感的車尾造型，搭配識別效果出眾的LED尾燈組，及後保桿下雙邊出的4邊形鍍鉻尾管，體現SQ7的穩重大器。
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本車0～100公里／時加速僅需4.9秒，quattro智慧型4輪驅動系統精確的循跡抓地效果，讓駕駛人在任何路面條件下都深具信心。
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這具4.0升V8 TDI柴油雙渦輪增壓引擎藉由EPC電子式渦輪系統加持，可發揮435匹最大馬力與91.8公斤米超強扭力，能源局的平均油耗每公升柴油可跑12.0公里，符合該排氣級距小客貨兩用車最佳的1級耗能標準。
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SQ7標配12.3吋Audi全數位虛擬駕駛座艙，內裝採用Brushed aluminium Sono銀色飾板搭配Carbon Atlas碳纖維飾板；全車座椅包覆以細緻的Valcona真皮，並車上對比色縫線，盡現高性能SUV的個性與尊榮。
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若能將第2排座椅往前挪移調整，Q7的第3排還能調出足夠的腿部伸展空間，且能享有不錯的椅背支撐性。
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本車在7人座狀態下仍有235公升的行李廂容量，若將後兩排座椅完全傾倒打平，則可獲得1,890公升的平坦載物空間。
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Audi SQ7小檔案