【飽和市場搶客】 時尚+機能 (女性運動內衣)免千元

2018-06-14

記者吳佩樺／台北報導

追求窈條體態，女性瘋運動的風氣尤甚以往，更加重視運動內衣，除了保護雙胸，也成為展現時尚的單品。

「輕運動」崛起 平價切入市場

觀察到女性選購運動內衣的三大考量要件是「機能」、「時尚」和「價格」，為力拚專業運動品牌，加上整體市場競爭激烈且略趨飽和，今年各家內衣業者特別強化後二者，提升時尚感和性價比。

曼黛瑪璉今年3月瞄準時尚運動族群，打造「8：AT」子品牌，選擇「平價」切入市場，現階段以網路販售為主。8：AT指出：「過去大部分女性挑選運動內衣，優先會想到Nike、adidas等專業品牌，機能性高，設計上卻顯得單調，單價也不低，但真正需要高強度運動內衣的女性比例其實並不高。因應輕運動崛起，8：AT品牌概念是把運動內衣延伸為日常穿搭的服裝，平均定價不用千元，推出至今不到4個月，銷售成績已經成功勝過預期目標。」

家庭主婦、婆婆媽媽 客廳＝健身房

此外，運動內衣的主要消費族群為25歲至35歲的上班族，大多會主動購買，不需要特別宣傳。奧黛莉旗下EASY SHOP今年思考擴大客層，瞄準家庭主婦、婆婆媽媽，亦嘗試以「平價」策略吸引。

EASY SHOP分析：「集團運動內衣的銷售每年呈現穩定成長，近年平均有8%的增長，今年首度在EASY SHOP新增專業型運動內衣產品線，主打輕、中度，全面低於千元，鼓勵每個年齡層的女性都能『自在』動起來，不一定要到健身房，家裡的客廳也能是鍛鍊身體的好地方。」

穿「對」跑鞋 也要穿「對」運動內衣

不過這並不代表內衣品牌打造的運動內衣，在機能性上會輸給專業運動品牌，包括華歌爾、黛安芬、仙黛爾等亦有推出高強度運動內衣。此外，各家不斷改進材質，包括加入涼感布料，提升透氣和舒適感。

而運動內衣的重要性究竟為何？思薇爾解釋：「運動穿『對』的內衣，跟跑步時擁有一雙好跑鞋一樣重要！運動時的衝擊會讓胸部震動、搖晃，一般內衣的支撐性和穩定度不夠，無法真正保護雙胸，時間久了容易有下垂的疑慮。」

市面運動內衣雖然琳瑯滿目，但大致上可區分為輕、中、重度穿著，因此選購首要建議從運動類型下手，像瑜伽屬於輕度運動，並不須要穿到太高強度的運動內衣。

圖片提供／華歌爾、黛安芬、EASY SHOP、思薇爾、8：AT、仙黛爾

註：價格或有更動，以通路為準。