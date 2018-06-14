一起跟著音樂鍛鍊身體！2018運動耳機7款推薦

2018-06-14

記者吳佩樺／台北報導

根據體育署統計，2017年國人每3人就有一人有規律運動的習慣，可見運動風潮不限男女都熱衷！多數人運動時都喜歡有音樂陪伴，運動耳機市場熱度高，夏日天氣爆熱，仍不減「大夥」運動熱情，近期新品大爆發！

運動時有耳機線材干擾太不方便，無線藍牙已經成為主流。台灣Sony消費性電子產品行銷總部總經理大見達也表示：「近二年台灣無線藍牙耳機的銷售，每年都呈現超過50%的成長，其中真無線設計亦為趨勢，民眾的接受度愈來愈高。」

挑選要件 音質、輕巧穩定、聽見環境音、防潑水

挑選一款好的運動耳機要注意哪些事？除了重視音質，不掉落和輕巧性也很重要，畢竟若只是稍微晃動或流汗，耳機就會滑落，未免太不便利，因此各家大廠均不斷提升配戴的穩定和舒適度，且體積不能太重。

愈來愈多運動耳機主打能聽見環境音，好處例如在戶外慢跑時，才不會聽不見車子的喇叭聲，提升安全性。此外，汗水容易損害耳機，防潑水或防汗堪稱基本配備。其它例如智慧化功能則視個人需求而定，不過價格自然也會比較高。

Sony Xperia Ear Duo 中文念LINE訊息

Sony Xperia Ear Duo主打Xperia Intelligence智慧助理功能，戴上耳機時會自動告知時間、天氣、今日重要新聞等，當有LINE訊息或信件進來時，會以中文朗讀內容。具備體感操控，例如點點頭就能接聽電話。開放性設計，能聽到環境音。售價7,990元。

Sony WF-SP700N 真無線降噪

Sony WF-SP700N為真無線耳機，主打降噪以及IPX4防潑水，加入可聽到周遭聲音的環境音模式。搭載Extra Bass重低音強化技術，讓運動時聽音樂更具震撼感。單邊耳機僅7.6公克，隨附小巧充電盒，單手就能輕鬆旋開。售價5,490元。

AfterShokz Trekz Air AS650 骨傳導藍牙

AfterShokz Trekz Air AS650採用骨傳導技術，透過骨骼傳遞聲音，因此耳機不用放入耳朵內，放置在耳朵前方就能聽到聲音，包括音樂和環境音。機身運用輕盈堅固的鈦合金材質，減輕整體重量。通過IP55防水。售價5,490元。

Jabra Elite Active 65t 運動升級版

Jabra在今年1月的美國CES消費電子展發表真無線Elite 65t和運動版Elite Active 65t，前者台灣4月已經開賣，運動版之後亦會引進台灣。二款的基本功能差不多，但運動版具備IP56防水，機身有防護處理，整合運動追蹤功能。

Beats Powerbeats3 Wireless 10週年紀念版

Beats Powerbeats3 Wireless推出10週年紀念版，採用「紅黑」配色。續航力12小時，充電5分鐘可播放1小時的音樂。因為是蘋果旗下品牌，開啟耳機電源並靠近自己的iPhone就能立即完成設定，並同步連接至其它蘋果裝置。防潑水。售價6,490元。

Sony WI-SP500 開放式耳塞

Sony WI-SP500定位入門，採用13.5mm開放型耳塞和頸掛式外型，特殊防滑材質，讓耳塞不易掉落。具備IPX4防潑水。充電一次能播放8小時的音樂，長按耳機立刻啟動Apple Siri和Google Now語音助理。售價2,390元。

Sony WI-SP600N 重低音強化

Sony WI-SP600N跟WF-SP700N同樣搭載數位降噪技術，但採頸掛式設計，搭配弧形固定器，不僅減輕重量，也讓配戴性更穩定。亦內建Extra Bass重低音強化技術，支援環境音模式和IPX4防潑水。售價4,990元。

圖片提供／Beats、Sony、AfterShokz、Jabra、Fitbit、Garmin