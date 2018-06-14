英國名媛來台掀起香氛狂潮 限量誘客

〔記者邱巧貞／台北報導〕英國名媛Poppy Delevingne首度來台為與Jo Malone London聯名推出的「QUEEN OF POP 香氛狂潮」限量系列站台，此系列將經典古龍水、蠟燭以及首次推出的香氛泡泡浴，以普普風搭配極致黑的全新包裝呈現。
「QUEEN OF POP 香氛狂潮」限量系列靈感來自Poppy Delevingne的生活哲學─「每個人都應該停下腳步，做一件讓自己快樂的事」，由她本人親自挑選香味和包裝設計，皆是非常適合夏天的氣息，尤其首次推出的香氛泡泡浴，推出後廣受英國女孩們的喜愛。
泡泡浴是英國時尚女孩享受生活的日常，Jo Malone London讓產品能產生出完美的香氛泡泡，實現女孩盡情享受香氛泡澡的美麗幻想，Poppy精選了杏桃花與蜂蜜、絲絨玫瑰與烏木、黑雪松與杜松三款香味。
經典「QUEEN OF POP 香氛狂潮」古龍水同樣換上全新普普風，以粉漾色彩結合幾何圓點和線條，搭配奢華金瓶蓋，精選玫瑰、牡丹與胭紅麂絨、琥珀與薰衣草三款香味；香氛工藝蠟燭以粉色為襯底，加入對稱的黑色斜向線條，燭蓋採消光黑設計，打造時尚的英式居家潮流，三款香味為黑莓與月桂葉、葡萄柚、羅勒與橙花。