蜷尾家×舊振南慶端午 綠豆椪雪餅台南限定

2018-06-14

〔記者凃盈如／台北報導〕歡慶端午節，有「華人冰王」之稱的蜷尾家又有力作。本次合作的對象是百年漢餅天后舊振南，一同打造聯名夢幻「綠豆椪雪餅」，限量推出1,500組，將在6月16日至18日端午節假期時，於蜷尾家台南2間門市限量販售。

為了本次合作，蜷尾家創辦人李豫與舊振南糕餅老師傅在歷經6個多月不斷測試，終於端午推出結合手工漢餅與冰淇淋的夢幻組合。可嚐到舊振南糕餅人氣經典商品綠豆椪結合冰淇淋，以創新義式製程重新詮釋台灣糕餅老靈魂，也展現品牌不斷嘗試與在地食材結合的各種可能性與野心。

蜷尾家曾推出許多與在地風味結合的口味，除了古早味麵茶、木柵鐵觀音外，先前快閃店也曾與台式早餐豆漿油條、台中太陽餅等食材結合，品牌創辦人李豫發現，年輕人對於此類風味有共鳴、接受度高，也更促使品牌對台灣傳統飲食文化有更進一步認識與接觸。

本次「綠豆椪雪餅」，冰淇淋內餡使用舊振南鎮店招牌綠豆椪，嚴選中顆飽滿綠豆，經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒7道繁複手工程序，製成酥鬆綿密的清香綠豆沙餡，將整顆綠豆椪完整揉入進台南在地虎山鮮乳浸置，另外加入手工拌炒的紅土醃製鹹蛋黃與Barcadi蘭姆酒，蛋黃的鹹香與蘭姆酒的香甜完美搭配綠豆餡，將原先清新淡雅的風味堆疊出不同層次。餅皮由舊振南老師傅以經典喜餅餅皮改良，多了份酥脆卻不搶甜，冰與餅結合後呈現濃郁滑順口感，讓人重拾喜慶、懷舊的甜蜜記憶。