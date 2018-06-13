江詩丹頓熱氣球 金雕飛行夢─鏤空琺瑯製錶工藝 重現藝術大師系列精湛作工

2018-06-13

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Métiers d’Art藝術大師系列每每將製錶工藝結合金雕技藝，讓每一次報時的同時也是賞心悅目的藝術欣賞，今年Métiers d’Art藝術大師系列重現人類最初的飛行夢想，5個錶款分別是5個鼓舞人心的故事，向5個第一批在法國成功升空的熱氣球致敬。

Métiers d’Art藝術大師系列Les Aérostiers熱氣球腕錶包括「凡爾賽1783」，此次空中實驗中搭載了綿羊、公雞、鴨子三種動物，牠們的成功存活證明了特定高度的含氧量充足，錶盤上飽滿的5N金質氣球下方，以白金雕刻而成的在著陸時輕微受損的籃筐和飄蕩繩索圖案清晰可見；「巴黎1783」在天藍色的鏤空琺瑯背景中，絢麗的粉紅金和白金氣球四周還雕刻著太陽、星座、鳶尾花、花環、徽章和展翅飛翔的雄鷹圖案；「巴黎1784」錶盤上清晰可見熱氣球搭載了由熱氣球飛行先驅布蘭切特（Blanchard）設計的可控制熱氣球軌道的飛行系統；「波爾多1784」製錶大師們在錶盤上詳實呈現了實物細節，氣球上飾有多種織物和裝飾圖案；「巴尼奧勒1785」以優雅的白金和黃金製成的籃筐彷彿懸浮於藍色鏤空琺瑯背景之上，氣球上半部分採用電鍍工藝為其著色。

江詩丹頓今年首度將鏤空琺瑯工藝運用於Métiers d’Art藝術大師系列，鏤空琺瑯的佈局方式和掐絲琺瑯相似，不需要基底支撐的製作方式又和微型彩繪玻璃有異曲同工之妙，工匠將琺瑯填入白金網格內的臨時基座上，以800∘高溫反覆燒製，才能呈現半透明效果，每個熱氣球製作時間至少3週，才能呈現精妙特色和裝飾細節。