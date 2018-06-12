德國精工嬰兒推車 遛小孩也可以很優雅

〔記者邱巧貞／台北報導〕來自德國的Cybex向以精工設計著稱，今年第3度與Moschino創意總監Jeremy Scott合作，將幽默風趣的時尚元素融入嬰童用品中，全新「Cybex by Jeremy Scott Cherubs天使系列」以經典圖騰如丘比特、金錢符號、金色翅膀，搭配大膽又令人興奮的色彩，十足搶眼。
修杰楷昨出席Cybex新品發表，育有2個可愛的女兒咘咘及Bo妞的他直呼推車造型太漂亮，看了都會很心動，唯一問題是應該捨不得讓孩子們在上面吃東西把推車弄髒，育兒有一手的修杰楷笑說他一直致力要優雅的帶小孩，所以選購嬰兒推車除了考量安全性外，也要很好推兼顧好收納，都是他十分在意的重點。
Cybex商品中最受時尚父母中意的豪華嬰兒推車款 「Priam」及「Mios」，除了本身功能完整，設計上周詳考慮到父母及嬰兒的需求，座椅可輕鬆換向，在新生兒時期座椅面對父母，讓父母可全心關注嬰兒，而在幼兒時期，座椅面向外，滿足學步兒對世界的好奇之心。此外，也能輕鬆轉換3種不同的旅行方式，讓父母依照家庭需求做出最好的選擇，其中Mios是一款特別為亞洲研發的推車，座椅透氣網狀布的設計，更合適台灣夏季悶熱的天氣。此系列在微風集團旗下複合式童裝品牌babyMADISON 獨家販售。