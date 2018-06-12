IKEA藝術地毯 摩登童趣 每款作品獨特各具魅力 東方風繽紛視覺 妝點居家個性

2018-06-12

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA近年來發表許多聯名作品，且有部分作品走向愈來愈具藝術性，今年IKEA更在甫於瑞典舉辦的Democratic Dasign Days，發表一系列的藝術地毯，邀請8位當代來自不同背景的藝術家、時尚設計師、雕塑家等，以各自獨有的角度詮釋地毯，每一件都充分並展現各自魅力。

這8位設計師分別為美國潮牌Off-White的創辦人Virgil Abloh、COMME des GARÇONS PLAY「愛心眼」創作者 Filip Pagowski、英國時裝設計師Craig Green、日本藝術家Misaki Kawai 、紐約設計工作室Chiaozza、街頭藝術家暨刺青師Supakitch、來自紐約、南韓的藝術家Noah Lyon、Seulgi Lee。

據了解，此系列的產地為埃及與印度，而主導的IKEA創意負責人Henrik表示，這系列皆用羊毛和天然材料手工製成，每一件都不盡相同，就好像「每個人都有屬於自己的表達方式，有著微小的差異與不完美之處。」

來自日本的藝術家Misaki Kawai的地毯，便展現簡單、不規則的藝術性，她認為：「保持簡單會增加神秘感 。」至於美國街頭服飾品牌Off-White的創辦人Virgil Abloh則依然創意無極限，大膽地在東方風地毯上大剌剌寫著Keep Off兩個字，嘲諷許多人喜歡將客廳當作展示空間，意指買了美麗的家具、飾品卻又不使用。

  • IKEA 2019年即將發售的藝術地毯。（記者凃盈如攝）

    IKEA 2019年即將發售的藝術地毯。（記者凃盈如攝）

  • 美國街頭服飾品牌Off-White的創辦人Virgil Abloh，大膽在看似東方風地毯上寫著大大的Keep Off兩個字，嘲諷許多人喜歡將客廳當作展示空間。

    美國街頭服飾品牌Off-White的創辦人Virgil Abloh，大膽在看似東方風地毯上寫著大大的Keep Off兩個字，嘲諷許多人喜歡將客廳當作展示空間。

  • Chiaozza 作品。（記者凃盈如攝）

    Chiaozza 作品。（記者凃盈如攝）

  • 來自日本的藝術家Misaki Kawai，她的動物家族十分俏皮，色彩鮮豔搶眼，讓人很想要親近、輕撫牠們。（記者凃盈如攝）

    來自日本的藝術家Misaki Kawai，她的動物家族十分俏皮，色彩鮮豔搶眼，讓人很想要親近、輕撫牠們。（記者凃盈如攝）

  • IKEA發佈與8位藝術家合作的手工地毯，將於2019年發售，此為Seulgi Lee作品。

    IKEA發佈與8位藝術家合作的手工地毯，將於2019年發售，此為Seulgi Lee作品。

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