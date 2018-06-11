德日1.0升3缸Turbo動力 新世代小車-2

2018-06-11

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

【日系1.0 Turbo動力Supermini掀背車】

Suzuki Swift

Suzuki前兩代Swift都在本地市場創下了可觀的銷售成績，去年在國內上市的現行車款，外觀仍延續前兩代的造型DNA，並採用了時興的懸浮式車頂設計，巧妙運用隱藏式後門把來營造類似3門掀背鋼砲的個性與跑格，卻又能兼顧5門掀背車的便利實用。

打開引擎蓋，其動力心臟為一具998cc的3缸Boosterjet缸內直噴Turbo引擎，可輸出111匹最大馬力與16.3公斤米扭力峰值，搭配一具6速手自排變速箱，其0～100公里／時加速需時10.0秒，極速可達190公里／時，日常代步使用綽綽有餘。

本車的小排氣量Turbo動力雖然著眼於低碳排、低油耗，實際上路驅策起來卻頗富快意，透過方向盤後的換檔撥片降檔，引擎力道隨傳而至，即使爬爬小坡也不費吹灰之力。其紮實中不失Q勁的懸載設定，操控反應還算直接明快，在蜿蜒山路上逢彎過彎，仍展現出不俗的駕駛樂趣。

Swift 2,450mm的軸距在同級車中並不算特別突出，然而鈴木車廠卻能規劃出充裕的車室空間；儀表控台鋪陳充滿運動風格，採用雙筒儀表板與3輻平底式方向盤，座椅則為高級織布材質，組裝做工相當精實牢靠。主被動安全配備亦毫不含糊，全車標配6具氣囊，HHC斜坡起步輔助系統、EBD電子煞車力道分配系統和ESP®電子車身穩定系統都一應俱全。

代理Suzuki的金鈴汽車將Swift GLX開出66.9萬的售價，相較於歐系Supermini掀背車對手顯得格外超值實惠，可望吸引不少預算導向的年輕消費者。