德日1.0升3缸Turbo動力 新世代小車-1

2018-06-11

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

【全新世代3缸Turbo動力登場】

Volkswagen Polo 230 TSI

Volkswagen Polo車系自1975年推出以來，現已發展至第6個世代，現行車款的尺碼跟第4代Golf相當，不僅外觀視覺上更寬闊動感，車室空間與科技配備也凌駕於同級Supermini對手之上。

本文試駕的Polo 230 TSI搭載一具EA211系列的1.0升直3 TSI缸內直噴渦輪增壓引擎，最大馬力可達115匹，從2,000轉即可產生峰值為20.4公斤米的扭力高原，結合換檔流暢綿密的7速DSG雙離合器自手排變速系統，並配有Start／Stop引擎自動啟閉系統和煞車動能回收系統，對降低油耗與碳排量都有實質的助益。

本車一開上路即展現出凌厲直接的加速快感，原廠數據其0～100公里／時加速可在9.5秒達成，在高速公路上極速可直上200公里／時，這樣的性能絕對能滿足你日常用車的需求。此番大改款採用輕量化、高剛性的MQB模組化平台打造，駕馭起來底盤韌性與紮實度均展現出極高的水準，操控表現是歷來Polo之最。

Polo 230 TSI Comfortline車艙內採用大面積Limestone Grey萊姆石深灰飾板，搭配3輻真皮多功能方向盤及Slash織布座椅，完美體現歐系掀背車精緻實用的調性。這輛Comfortline試駕車還標配具有抗過敏原活性碳車內空氣過濾器的Air Care Climatronic雙區全自動電子恆溫空調系統；中控台上的Composition Media 8吋觸控螢幕，以及選配的Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表，更為座艙科技感增色不少。

台灣福斯汽車日前宣布Polo 230 TSI的正式售價，最入門的Trendline為74.8萬，本文試駕的Comfortline則開出79.8萬超值車價，另外還有83.8萬的Polo beats及86.8萬的R-Line，提供消費者多樣化的選擇。