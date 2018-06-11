德日1.0升3缸Turbo動力 新世代小車-1

記者方維鐸／報導
攝影／記者陳奕全
【全新世代3缸Turbo動力登場】
Volkswagen Polo 230 TSI
Volkswagen Polo車系自1975年推出以來，現已發展至第6個世代，現行車款的尺碼跟第4代Golf相當，不僅外觀視覺上更寬闊動感，車室空間與科技配備也凌駕於同級Supermini對手之上。
本文試駕的Polo 230 TSI搭載一具EA211系列的1.0升直3 TSI缸內直噴渦輪增壓引擎，最大馬力可達115匹，從2,000轉即可產生峰值為20.4公斤米的扭力高原，結合換檔流暢綿密的7速DSG雙離合器自手排變速系統，並配有Start／Stop引擎自動啟閉系統和煞車動能回收系統，對降低油耗與碳排量都有實質的助益。
本車一開上路即展現出凌厲直接的加速快感，原廠數據其0～100公里／時加速可在9.5秒達成，在高速公路上極速可直上200公里／時，這樣的性能絕對能滿足你日常用車的需求。此番大改款採用輕量化、高剛性的MQB模組化平台打造，駕馭起來底盤韌性與紮實度均展現出極高的水準，操控表現是歷來Polo之最。
Polo 230 TSI Comfortline車艙內採用大面積Limestone Grey萊姆石深灰飾板，搭配3輻真皮多功能方向盤及Slash織布座椅，完美體現歐系掀背車精緻實用的調性。這輛Comfortline試駕車還標配具有抗過敏原活性碳車內空氣過濾器的Air Care Climatronic雙區全自動電子恆溫空調系統；中控台上的Composition Media 8吋觸控螢幕，以及選配的Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表，更為座艙科技感增色不少。
台灣福斯汽車日前宣布Polo 230 TSI的正式售價，最入門的Trendline為74.8萬，本文試駕的Comfortline則開出79.8萬超值車價，另外還有83.8萬的Polo beats及86.8萬的R-Line，提供消費者多樣化的選擇。
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本文試駕的全新Volkswagen Polo 230 TSI Comfortline車頭標配結合LED極線日行燈的全LED頭燈，搭配車側充滿層次的折線設計，試駕車還選配了結合黑色車頂的大尺寸電動玻璃天窗，外觀質感不輸上一級的Golf。
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第6代Polo車尾採用幾何梯形設計的尾燈組、尾門與後保桿，空力擴散板完全包覆在後保桿下方，排氣管為隱藏式設計，看起來非常中規中矩。
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Polo 230 TSI驅策起來暢快有力，由靜止加速至時速百公里需時9.5秒，以非性能鋼砲版本的Supermini掀背車來說算是蠻快的。
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這具EA211系列的1.0升3缸TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出115匹最大馬力與20.4公斤米峰值扭力，無論運轉精緻度或動力效能均讓人眼睛一亮。
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試駕的Polo 230 TSI Comfortline選配了Active Info Display 10.25吋全邏輯數位化儀表，結合中控台上的Composition Media 8吋多媒體觸控音響主機，展現此級Supermini難得一見的科技感；3輻式真皮多功能方向盤的握感絕佳，搭配大面積Limestone Grey萊姆石深灰車內飾板，讓座艙鋪陳顯得更富層次。
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6/4分離的後座椅背可以完全向前傾倒打平，將行李廂置物容量由351公升一舉擴充至1,125公升。
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7速DSG雙離合器自手排變速箱齒比銜接綿密，動力傳輸效能相當出色，只要沒有心理障礙，絕對能帶給你比扭力轉換器自排系統更高的樂趣。
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