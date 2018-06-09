齒輪轉動 迸出機械昆蟲藝術之美

2018-06-09

〔記者方惠宗／台北報導〕當稀有昆蟲標本遇見機械錶中的微型零件，會擦出什麼樣的火花？這些機械昆蟲藝術已令世上不少收藏家嘖嘖稱奇。

擅長以真實大型昆蟲標本結合齒輪、夾板、游絲與燈絲等來自鐘錶與機械工程世界的細微零件打造機械昆蟲「MeCre」（Mechanical Creatures）的德國藝術家Gaby Wormann昨（8）日首度在台揭曉全新16件作品，少見的大型昆蟲，包括全世界最大的甲蟲、海克力士長戟大兜蟲，以及大藍閃蝶、大角金龜或皇蛾，皆在巧手之下被賦予截然不同的微型機械結構，為其帶來未來科技感，或是復古鐘錶面貌。

自從10年前得到的一次靈感，開啟自小喜愛大型昆蟲、以及對「進化」充滿濃厚興趣的Gaby Wormann結合昆蟲與機械的藝術之路；她以一雙如製錶師般的巧手與耐心，量身打造每只獨一無二的昆蟲機械創作，每項作品的平均製作過程需耗時3個月至半年。

在創作理念上，Gaby Wormann認為，機械與科技可以幫助生命更為強韌，例如植入心律調整器，可以幫助人們活得更久，但那不叫機器人，依然稱之為「人」，而加入機械結構的大型昆蟲「MeCre」亦是如此，「生命會不斷地進化，但透過機械與新科技的輔助，或許能加速生命的進化，不過，這一切都是人類對於未來的選擇，並非絕對。」

Gaby Wormann透露，自己曾幾度在製作過程中大哭，原因是昆蟲標本太脆弱，創作過程極度容易受損，例如「在Morpho Tertius閃蝶第3版本即將完成的最後階段，翅膀部分竟然損傷了，這不禁讓我嚎啕大哭！」

「MeCre」曾於日內瓦MB&F M.A.D Gallery、荷蘭鹿特丹的Dock Gallery，以及德國漢堡Metropolitan Gallery等藝術館陸續展出，獲參觀者高度好評。最新的16件精緻創作自即日起在台北MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊舉辦為期近2個月的展出。

圖片提供：MB&F M.A.D. Gallery