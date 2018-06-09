宏碁平價電競 筆電桌機免5萬

〔記者吳佩樺／台北報導〕宏碁火力全開搶攻平價電競市場，除了原本瞄準專業玩家的Predator電競子品牌，今年擴大宏碁品牌下的Nitro電競產品線，以不到5萬元主流價格帶切入，歸為「類電競」，全面延伸電競戰力。
宏碁自2015年打造Predator電競子品牌，定位高端，為跟Predator區隔，Nitro系列主攻中低價位，包括最新推出的Nitro 5電競筆電、Nitro 50電競桌機，售價3.59萬元起跳，最高免5萬元。
宏碁表示:「目前台灣遊戲人口超過900萬，8成是34歲年輕族群，玩家不限男女，比例約55:45。遊戲類型第一為手機遊戲，第二、三是電腦線上遊戲和網頁遊戲。觀察到並不是所有人都需要這麼高端的電競產品，Nitro便是滿足另一類平價電競的需求。」
宏碁5月底已於美國紐約發表Predator和Nitro電競新品，部分即日起在台上市，除了Nitro 5電競筆電、Nitro 50電競桌機，Predator Helios 500電競筆電和Predator Orion 5000電競桌機亦在台開賣，約要價7萬至13萬元左右。
宏碁同步在台擴展Predator電競周邊，包括背包、耳機、鍵盤、滑鼠墊、滑鼠等，讓產品更加全面。
此外，宏碁今年再度和Garena結盟，成為台港澳最大電競職業電競聯賽《英雄聯盟》2018 LMS指定硬體品牌和官方合作夥伴。宏碁並啟動Predator League電競盟校盃，推動校園電競。