家庭最重要！德國足球員托尼的王者之語

2018-06-08

記者方惠宗/台北報導

效力於西甲班霸皇家馬德里的28歲德國職業足球員托尼克羅斯(Toni Kroos)在IG分享與即將在今年8月14日滿5週歲的兒子「Leon」的合照,並寫下「Family is what matters the most!」(家庭是最重要的)紀念今年的德國父親節(基督升天日,今年為5月10日);事實上,這張溫馨照片乃是托尼身為德國時尚品牌Hugo Boss品牌大使、為品牌最新一季形象照入鏡的「非官方」漏網鏡頭。

Hugo Boss一向為德國國家足球隊訂製西裝。Hugo Boss行政總裁Mark Langer表示︰「透過與德國國家足球隊及皇家馬德里的合作,我們早已認識托尼,並對他深表崇敬。因此,能夠邀請他加盟成為Boss其中一位品牌大使,亦令我們十分欣喜。」對Hugo Boss來說,這位國內的足球巨星無論在效力德國國家隊還是皇家馬德里,「托尼克羅斯總是可以通過始終如一的卓越球技證明自己!」托尼亦是德國奪得2014年世界盃冠軍的一員,也是第一位生於「東德」、奪得「大力神盃」的球員。

托尼也說:「Hugo Boss多年來一直是我職業生涯中的一部分,不論是我出身的拜仁慕尼黑,其後加入的德國國家隊,或現時效力的皇家馬德里。」托尼已是Boss的忠實粉絲。

圖片提供/BOSS