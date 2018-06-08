超激勵！足球名人的冠軍語錄

2018-06-08

記者方惠宗／台北報導

迎接2018年FIFA世界盃足球賽的來臨，瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）第三度擔任官方時計，並為世足打造一款官方腕錶，宇舶全球執行長Ricardo Guadalupe表示：「Big Bang 2018世足賽官方腕錶，不僅具備現今智慧錶全部功能，同時滿足球迷的熱情需求，將夢想化為可能。」Ricardo說，FIFA世界盃足球賽是所有足球愛好者心目中的聖殿，熱愛足球的宇舶錶迷們已經等待這只腕錶很久了。

不僅如此，宇舶特別發起一項活動來慶賀足球運動，那就是邀請多位足球傳奇巨星與世人分享成為冠軍的祕訣，包括巴西「球王」比利（Pelé）、「球場上帝」馬拉杜納（Diego Maradona）、本身是足球迷的牙買加短跑運動員「閃電」尤山波特（Usain Bolt）、葡萄牙籍足球教練、現執教英超「曼聯」的荷西穆里尼奧（José Mourinho）等品牌好友與品牌大使齊聚一堂。品牌認為，他們以強大的精神意志與激勵人心的表現，體現了成功的真諦。這項活動透過13段足球傳奇巨星的影像，並結合他們激勵人心的名言，將他們「如何成為冠軍」的成功經驗傳達給世人。

圖片提供／Hublot