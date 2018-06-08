超激勵！足球名人的冠軍語錄

記者方惠宗／台北報導
迎接2018年FIFA世界盃足球賽的來臨，瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）第三度擔任官方時計，並為世足打造一款官方腕錶，宇舶全球執行長Ricardo Guadalupe表示：「Big Bang 2018世足賽官方腕錶，不僅具備現今智慧錶全部功能，同時滿足球迷的熱情需求，將夢想化為可能。」Ricardo說，FIFA世界盃足球賽是所有足球愛好者心目中的聖殿，熱愛足球的宇舶錶迷們已經等待這只腕錶很久了。
不僅如此，宇舶特別發起一項活動來慶賀足球運動，那就是邀請多位足球傳奇巨星與世人分享成為冠軍的祕訣，包括巴西「球王」比利（Pelé）、「球場上帝」馬拉杜納（Diego Maradona）、本身是足球迷的牙買加短跑運動員「閃電」尤山波特（Usain Bolt）、葡萄牙籍足球教練、現執教英超「曼聯」的荷西穆里尼奧（José Mourinho）等品牌好友與品牌大使齊聚一堂。品牌認為，他們以強大的精神意志與激勵人心的表現，體現了成功的真諦。這項活動透過13段足球傳奇巨星的影像，並結合他們激勵人心的名言，將他們「如何成為冠軍」的成功經驗傳達給世人。
圖片提供／Hublot
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巴西球王比利（左）︰「為了成為冠軍，你必須敬重其他人，而且千萬不要以為自己才是最強的。」
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法國足球巨星大衛特雷澤蓋（David Trezeguet）：「為了成為冠軍，你必須謙遜、專業、同時具備強烈的進取心與熱情。當成功在望時，你必須把握你的最佳良機。」
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法國足球巨星與法國隊主教練迪迪埃德尚（Didier Deschamps）：「為了成為冠軍，你不只需要天份，更需要大量的努力，以及強大的精神專注力。不只如此，你必須相信命運，最重要的是，享受過程，樂在其中。 」
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英格蘭國家足球隊的主教練格里夫修夫基（Gareth Southgate）：「為了成為冠軍，你必須隨時不斷地學習，持續保有進步的渴望，全神貫注，全力以赴。」
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摩洛哥國家足球隊教練埃爾韋勒納爾（Hervé Renard）：「為了成為冠軍，你必須完美演出，投入大量的勇氣、決心與專注。」
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西班牙足球巨星現任西班牙國家足球隊總教練祖倫盧柏迪古（Julen Lopetegui）：「為了成為冠軍，你必須將足球踢得很好，你必須擁有卓越的心態，當然，運氣也是很重要的。」
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葡萄牙籍足球教練荷西穆里尼奧（José Mourinho）：「為了成為冠軍，你需要天份 、信仰和犧牲。」
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牙買加短跑運動員閃電尤山波特：「想要成為冠軍，你必須付出努力、全心投入、犧牲奉獻，專注在你為自己設定的夢想與目標。」
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球場上帝馬拉杜納：「為了成為冠軍，你必須永不放棄，而且永不停止訓練。最重要的是，你必須敬重你的父母，因為他們是你職業生涯中最重要的顧問。」