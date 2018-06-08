《夏日新香》經典愛情對香 CK清新演繹

2018-06-08

記者邱巧貞／台北報導

Calvin Klein最知名香氛除了ck one、ck be中性淡香水外，於1988年推出的「Eternity永恆男女對香」更是香氛歷史上經典的男女對香代表作，因為這款香氛是當年Calvin Klein先生送給當時擔任助理的妻子Kelly的新婚禮物，從香水到仿十字架造型的瓶身，皆象徵著至死不渝的愛情，雖然兩人最終還是以離婚收場，但此系列香氛象徵愛情的意涵，也成為許多情侶送禮的首選。

時尚設計師Raf Simons入主Calvin Klein後，重新統籌品牌全系列商品，時隔30年，Calvin Klein「永恆男女對香」也推出新版本。其實，除了愛情外，Eternity永恆系列香氛更緊扣著愛情、親密、家庭及大自然四大主題。

全新上市的Calvin Klein「永恆純淨男性淡香水」與「永恆純淨女性淡香精」採用同樣的香氛結構，以自然清新空氣混和各自具有活力的不同果香打造清爽香氣；瓶身引用天空中不同高度的雲層色調，象徵情侶攜手漫步於不同的雲朵中，發現愛情純淨美好的面貌。

視覺廣告特別請來好萊塢男星傑克葛倫霍與來自衣索比亞的國際超模Liya Kebede及四歲童星Leila共同演繹家庭的溫馨動人時光。

圖片提供／香奈兒、歐舒丹、伊麗莎白雅頓、盧亞、科蒂、愛馬仕、宏亞