《夏日新香》Marc Jacobs盛開雛菊 清新美麗

2018-06-08

記者邱巧貞／台北報導

小雛菊（Daisy）香氛系列的靈感來自Marc Jacobs對電影《大亨小傳The Great Gatsby》裡女主角Daisy Buchanan的愛慕，小雛菊花朵雖然沒有誘人的花香味，但卻帶給人清新美麗、純真善良的感動。

Marc Jacobs於1998年首度推出以Daisy為名的同名淡香水─「小雛菊女性淡香水」，將女孩陽光、開心、自由的年輕模樣化身為香氛；2011年又推出「清甜雛菊女性淡香水」（EAU SO FRESH）；2015年的「雛菊之夢女性淡香水」（Daisy Dream）則以無邊無際的天空與雛菊花海為靈感，勾勒出女孩因夢想而美麗的清新形象。睽違三年，Marc Jacobs推出雛菊香氛家族第四號成員─「Daisy Love親愛雛菊女性淡香水」。

承襲著過往每支雛菊香氛清新年輕的態度，全新「親愛雛菊女性淡香水」以愛為整體概念，前調由雲莓展現女孩間的甜蜜情感；中調則採用全新專利的雛菊花瓣香氣作為主軸；基調則由浮木及喀什米爾麝香接棒詮釋，麝香摻揉著木質香氣。

瓶身設計以單朵盛開的雛菊花瓣畫龍點睛，新生代超模Kaia Gerber擔任代言人，此系列廣告將場景拉拔至加州陽光海岸拍攝，Kaia Gerber與模特兒Aube Jolicoeur及Faith Lynch在金黃色的陽光下嬉戲奔跑，呈現閨密情感、活潑自在的青春氛圍。

圖片提供／香奈兒、歐舒丹、伊麗莎白雅頓、盧亞、科蒂、愛馬仕、宏亞