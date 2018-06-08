《夏日新香》MUGLER變形五角星 東方美食調始祖

2018-06-08

記者邱巧貞／台北報導

相信對於香水略有研究的香氛迷，對Thierry Mugler「ANGEL」肯定不陌生，這款1992年推出的香水，不僅有著一見難忘的不對稱五角星造型，其實也是全世界第一款東方美食調香氛（Gourmand Perfume），在新品競出的歐美香水市場，上市20多年來一直保持銷售前10名的地位。

1974年在法國巴黎成立個人服裝品牌的時尚設計師Thierry Mugler，同時身兼舞蹈演員、專業攝影師等多重角色，他常將工業造型巧妙的應用於服裝設計，以奇異的幾何造型為元素組合成性感時裝，現任法國第一夫人亦是品牌的愛用者。

Thierry Mugler曾提及幼時生活經歷激發他許多創作的想像，「在我小時候，生活中遇到許多挫折，包含校園生活等……，我夢想著創造一個適合我生存的世界，專屬於我的世界。」當初他想要創作一款香水，希望能代表品牌且成為經典，因此找來Clarins克蘭詩集團合作，從發想到1992年「ANGEL」正式問世，期間至少花了10年時間。

Mugler認為天使並不一定純真，他眼中充滿矛盾的女性，純真而感性，溫柔又魅惑妖嬈，因此他希望女孩噴上香水後能閃耀發光，幻化為夢想中的女神，「大膽、經典、從沒聞過、從來沒有想像過的香氛……」調香師Olivier Cresp與Yves de Chiris以溫柔童真作為香氛的初調，徐徐滲出成熟世故的女性韻味，東方美食調由佛手柑、莓果開啟，中調為果仁糖、香草，最後由廣藿香演繹魅惑妖嬈的後調 。

Thierry Mugler為「ANGEL」設計了不對稱五角星形瓶身，當初被許多人視為不可能達成的妄想，工藝師以手工模具以及半手工打磨，終於製做出符合設計師Thierry Mugler標準的藝術品，並在接下來的幾年不斷推出不同形式的星形瓶身，而藍色則是他本人最愛的顏色。

圖片提供／香奈兒、歐舒丹、伊麗莎白雅頓、盧亞、科蒂、愛馬仕、宏亞