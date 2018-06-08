《夏日新香》愛馬仕特調 煙燻黑檸檬

2018-06-08

記者邱巧貞／台北報導

愛馬仕推出古龍水香氛系列新作─「黑檸檬古龍水」（Eau de citron noir），調香師Christine Nagel重現令她著迷不已的兩種極端特質，在檸檬強烈奔放的活潑香調中，融入深邃細膩的煙燻及木質調。

「在發想之初，靈感一步步深入檸檬家族取之不盡的豐富樣貌，果皮、種子、果肉⋯⋯，千姿百態的多樣面貌，這麼多各有特色的檸檬一再激發我的靈感，不過，最後由帶著獨特的煙燻調、純正高貴的黑檸檬為主調，劃下完美句點。」Christine Nagel提到，黑檸檬湊近聞嗅時，會散發宛若金屬的獨特芬芳，注視它時，那色調則令人驚歎，因黑檸檬最初其實是綠色的。小小的酸橙先在鹽水中煮沸，然後沐浴在春天的陽光底下，經過長達數星期的乾燥，漸漸披上深棕到純黑的色澤，香味轉為溫潤，更帶有煙燻的質感。

黑檸檬是主要的香調靈感來源，其它3樣天然原始材料包含卡拉布里亞檸檬讓香味突出、錫蘭紅茶營造煙燻味、巴拉圭的癒創木則展現木質調性。這款明暗並陳的全新香調，延續愛馬仕古龍水系列，無論性別、年齡或季節，噴上後總能維持一貫的大方得體，並以深邃、潔淨及純正的藍色瓶裝呈現，呈現雅致的高質感。

圖片提供／香奈兒、歐舒丹、伊麗莎白雅頓、盧亞、科蒂、愛馬仕、宏亞