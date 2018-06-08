《夏日新香》跟著香奈兒遠走高飛 遊歷度假勝地

2018-06-08

記者邱巧貞／台北報導

以往提到香奈兒的香氛，幾乎很少讓人聯想到清新的香調，今年，香奈兒顛覆以往的印象推出全新「LES EAUX香奈兒淡香水系列」，研發靈感汲取自嘉柏麗．香奈兒女士最鍾愛的3座度假勝地城市。

調香師奧利維耶．波巨認為，透過氣味可以讓你一秒就連結到某個地方，聲音、畫面、回憶全都一擁而上；而充滿質感的光滑瓶身，則取自於隨身酒瓶的概念，流暢俐落的設計，方便一手掌握。

巴黎─杜維埃（PARIS-DEAUVILLE）

這裡是一切開始的地方。1913年，在商人、馬球好手亞瑟．卡培的資助下，嘉柏麗．香奈兒在諾曼地海岸的杜維埃設立了第一家精品服飾店，並推出首款系列。這個濱海小鎮向來是巴黎人週末放鬆度假的好去處，因此成為她打破傳統風格定義、展示獨創設計的絕佳地點。

調香師奧利維耶．波巨提到：「相較於度假勝地的現實模樣，我更喜歡都市人對週末鄉間小憩的美好想像，希望營造悠然漫步於草地蔓生之處的氣息。」

「巴黎─杜維埃」香水散發淡淡苦香的綠色調，首先迎來的是朝氣蓬勃的柳橙皮、苦橙葉以及芳香四溢的羅勒葉，緊接著是玫瑰與茉莉香調，烘托花香主體；最後廣藿香引出醇厚穩重的木質香調。

巴黎─比亞里茲（PARIS-BIARRITZ）

1915年，香奈兒女士在比亞里茲開設第2間新店，這座位於巴斯克海岸的海濱小城自19世紀起就是上流社會的度假勝地，在此，香奈兒與亞瑟．卡培經常在海邊野餐，或與十月革命爆發後流亡到法國的俄羅斯貴族友人們舉行數不盡的派對。時至今日，當人們來到比亞里茲以及巴斯克海岸，依然會被大西洋的波瀾壯闊所震撼。

「巴黎─比亞里茲」香水是此系列中最具海洋氣息的作品，企圖在肌膚上營造彷若沉浸在水中的感覺。

奧利維耶．波巨用葡萄柚與柑橘為前調注入一股盎然活力，在海洋調的烘托下，引出淡雅鈴蘭；接著香根草融合白麝香的醇厚，襯托出令人心曠神怡的感受。

巴黎─威尼斯（PARIS-VENISE）

威尼斯這座歐洲與東方文化交織的城市賦予香奈兒女士無盡靈感，造就她獨一無二的風格。「巴黎─威尼斯」香水的靈感源自乘坐東方快車從巴黎前往威尼斯的漫長旅途，也源於威尼斯本身。

有別於傳統東方調氣味沉重，「巴黎─威尼斯」巧妙結合東方調與猶如棉花般柔軟氣息，柑橘仍是香氛主軸，橙花味道格外地柔和，加上少許的紅莓、鳶尾花以及法國格拉斯天竺葵，散發馥郁花香調；最後，雪松與琥珀香調悠然加入，打造清新溫暖卻不過分張揚的氣息。

圖片提供／香奈兒、歐舒丹、伊麗莎白雅頓、盧亞、科蒂、愛馬仕、宏亞