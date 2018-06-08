《社群時代 時尚何去何從？》1

2018-06-08

記者王瀅娟／台北報導

設計師爭取自主

由集團經營強調營收的利基點，是否隨著網路電通市場的開通更加白熱化，設計師更加失去對品牌的掌控權？或多或少促使Stella McCartney決定買回開雲集團手上擁有的半數品牌股權，以保障同名品牌未來會在自己手上，擁有完整的主導權，在決策時更能依照網路時代的變動立即做出調整。

根據英國公司登記局（Companie’s House）報告，Stella McCartney 2016年品牌營業額成長31%、達4,170萬英鎊，淨利成長42.5%，達700萬英鎊，而且這只算英國境內的營收以及授權收入，還沒計入全球市場及英國境外直營店收入，可見在開雲集團的領導下，Stella McCartney是向上成長的，去年起還推出男裝，再擴大品牌產品線，想大展拳腳的意味濃厚，這更讓人納悶為何要脫離集團？Stella本人也表示很難解釋。然而比起在同集團的Gucci、 Bottega Veneta、Saint Laurent等品牌，Stella McCartney相較是小品牌，或許照顧也相對不及；而開雲集團也可以更專注照顧金雞母們，分手對雙方來說都不見得不好，或許有天又復合了。

圖片提供／Stella McCartne