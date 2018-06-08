《社群時代 社群力＝品牌力？》2

2018-06-08

記者王瀅娟／台北報導

設計師剛分手 品牌開通電子商務計畫

Phoebe Philo離開一手扶植成一線精品的Celine，外界推測與她極力抵擋數位化不無關係。Phoebe認為，商品在網路上過多的曝光和透過網路商店輕易取得，容易使品牌形象廉價化，但數位潮流顯然是擋不住的，尤其是精品在電子商務市場的成長已經開始影響到實體店面銷售的年代，這位認為在臉書上曝光無異於裸體走在大街上的設計師，偏偏遇上積極推動數位化的新任執行長Severine Merle，去年初上任沒多久就開通品牌官方Instagram，接著於去年底開通微信公眾號、同時開放官網電子商務，不久後便公告Phoebe只做到今年一月底。

Celine原本透露秋冬系列將由設計團隊主導，3月時又突然公布Hedi Slimane將接任創意總監，而且還會推出男裝系列，這道雷劈得業界人士措手不及，喝采與看衰的意見並陳，但在資訊迅速流通的年代，有新消息好過沒消息，有人討論就會讓品牌持續站在浪頭上，正是各品牌積極經營社群媒體的原因。無論你喜歡或不喜歡，擅長影像創作與引領潮流的Hedi，已經以成功改造Saint Laurent證明他的確懂年輕世代的喜好，在Dior Homme時期奠定的男裝形象影響至今，他是否能繼Phoebe Philo後，開創屬於他的Celine年代，將於今年9月巴黎時裝週揭幕。

部份圖片提供／Celine