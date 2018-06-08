《社群時代 社群力＝品牌力？》1

2018-06-08

記者王瀅娟／台北報導

多元跨界 洗版計畫

若說Burberry在Christopher Bailey的領導下，透過領先的直播與電子商務讓品牌成為精品界的尖端數位代表，是21世紀初吸引千禧世代目光的典範，Gucci在應用網路社群行銷上出神入化的功力，則代表著下一個浪潮。Gucci創意總監Alessandro Michele天馬行空的創意總能引發網路社群的討論熱潮，如2018秋冬秀上模特兒抱著人頭、額頭上的天眼等，不但在社群媒體瘋狂洗版，甚至有許多創意的致敬之作，正中喜歡新鮮感的千禧世代下懷。

除了創意總監本身創造的話題，數位行銷團隊接連不斷地在Instagram與SnapChat等年輕族群愛用的社群媒體上推出特製的影音內容，或是與藝術家合作的特別影音，如#24HourAce、#GucciGram、#TFWGUCCI，到最近為Bloom Acqua Di Fiori香水推出的#AcquadiFiori等數位合作計畫，以年輕人的語言與年輕世代溝通，讓Gucci在眾聲喧嘩的網路國度中，擁有置頂的能見度，甚至捧紅了江宥儀、Unskilled Worker等以Instagram為主要創作場域的新銳藝術家，全球銷售也跟著飛升。

Gucci所屬的開雲集團2018年第一季財報指出，營業額與去年同期相較成長27.1％，超過31.07億歐元；而Gucci第一季成長高達37.9％，營業額達18.66億歐元，去年營業額為62.11億歐元。Alessandro的創意與對數位時代的開放態度，讓他穩坐大位，也得以宣揚他的賽博格式（Cyborg）美學。

部份圖片提供／Gucci