《社群時代 社群力＝品牌力？》1

記者王瀅娟／台北報導
多元跨界 洗版計畫
若說Burberry在Christopher Bailey的領導下，透過領先的直播與電子商務讓品牌成為精品界的尖端數位代表，是21世紀初吸引千禧世代目光的典範，Gucci在應用網路社群行銷上出神入化的功力，則代表著下一個浪潮。Gucci創意總監Alessandro Michele天馬行空的創意總能引發網路社群的討論熱潮，如2018秋冬秀上模特兒抱著人頭、額頭上的天眼等，不但在社群媒體瘋狂洗版，甚至有許多創意的致敬之作，正中喜歡新鮮感的千禧世代下懷。
除了創意總監本身創造的話題，數位行銷團隊接連不斷地在Instagram與SnapChat等年輕族群愛用的社群媒體上推出特製的影音內容，或是與藝術家合作的特別影音，如#24HourAce、#GucciGram、#TFWGUCCI，到最近為Bloom Acqua Di Fiori香水推出的#AcquadiFiori等數位合作計畫，以年輕人的語言與年輕世代溝通，讓Gucci在眾聲喧嘩的網路國度中，擁有置頂的能見度，甚至捧紅了江宥儀、Unskilled Worker等以Instagram為主要創作場域的新銳藝術家，全球銷售也跟著飛升。
Gucci所屬的開雲集團2018年第一季財報指出，營業額與去年同期相較成長27.1％，超過31.07億歐元；而Gucci第一季成長高達37.9％，營業額達18.66億歐元，去年營業額為62.11億歐元。Alessandro的創意與對數位時代的開放態度，讓他穩坐大位，也得以宣揚他的賽博格式（Cyborg）美學。
部份圖片提供／Gucci
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Gucci今年以Unskilled Worker畫的總監愛犬頭像製作農曆新年系列。
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Gucci本月為Bloom Acqua Di Fiori香水推出全新數位合作計畫，邀請多位女性藝術家進行結合詩歌與文字的創作，闡述女性成長、友誼、成熟蛻變與展現真我的過程，發布在官方Instagram上。
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Unskilled Worker原是於Instagram發表作品的插畫家，與Gucci合作後走紅，圖為他畫Alessandro Michele與他的愛犬們。
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Gucci秋冬繼續探討身分認同的問題，在手術室的場景下，抱著人頭的模特兒有人猜測是在反映現代人透過整形手術改變自我，亦有人提出是對複製人身分認同的思考，或者是強調個人腦袋與想法的重要性，因為身分認同是種選擇，任何人都可以打破規則，成為他想要成為的人。無論如何，這兩張秀照無疑是大秀當天最多人轉發討論的照片，噱頭十足。
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Gucci秋冬以「賽博格」為主題，由D.J. Haraway提出的賽博格宣言中，指出人與動物、有機體與機器、物質與非物質間的界線已越來越模糊，模特兒小心翼翼地抱著3D列印出的翼手幼龍，彷彿是牠的父母，似乎訴說：「誰說人類不會生出翼手龍來？」而Alessandro Michele看著牠的愛憐眼神更令人融化，這則Instagram貼文吸引超過40萬個讚。
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Gucci人頭秀照在網路上也引起類似冰桶挑戰的活動，許多人紛紛上傳模仿抱著人頭的照片。（翻攝自Instagram@maitesebastia）
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曾惡搞過GG Logo的藝術家Trouble Andrew秀後不久就在Instagram上貼出他的頭被Alessandro Michele抱著的惡搞照，還不忘註記：「要溫柔的抱我喔（Hold me tender）」，大開玩笑。（翻攝自Instagram@troubleandrew）
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Gucci的人頭秀照引起眾多形式「致敬」，如想當童書插畫家的@ickyjelly以此為靈感在Instagram上發表創作圖文。（翻攝自Instagram@ickyjelly）
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Gucci本月為Bloom Acqua Di Fiori香水推出全新數位合作計畫，邀請多位女性藝術家進行結合詩歌與文字的創作，闡述女性成長、友誼、成熟蛻變與展現真我的過程，發布在官方Instagram上。
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Gucci秋冬以「賽博格」為主題，由D.J. Haraway提出的賽博格宣言中，指出人與動物、有機體與機器、物質與非物質間的界線已越來越模糊，模特兒小心翼翼地抱著3D列印出的翼手幼龍，彷彿是牠的父母，似乎訴說：「誰說人類不會生出翼手龍來？」而Alessandro Michele看著牠的愛憐眼神更令人融化，這則Instagram貼文吸引超過40萬個讚。
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Gucci秋冬繼續探討身分認同的問題，在手術室的場景下，抱著人頭的模特兒有人猜測是在反映現代人透過整形手術改變自我，亦有人提出是對複製人身分認同的思考，或者是強調個人腦袋與想法的重要性，因為身分認同是種選擇，任何人都可以打破規則，成為他想要成為的人。無論如何，這兩張秀照無疑是大秀當天最多人轉發討論的照片，噱頭十足。