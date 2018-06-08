《你的愛隊 世足登場》︰adidas

2018-06-08

記者林欣若／台北報導

官方贊助 致敬傳統

每一屆的世足盃都吸引數千萬人次觀看、社群網站也是發燒話題，藉著賽事曝光品牌，是最快速有效的宣傳，adidas今年贊助球隊服飾與比賽指定用球，包括德國、阿根廷、西班牙、哥倫比亞及日本國家隊的球員，都將披上adidas戰袍上球場。

「這次的球衣設計則是向歷年來的指標性元素致敬，期望打造辨識度極高，且同時保有創新概念與現代科技的產品。除此之外，我們更將球員與球迷的需求結合，兼具原創與革新的全新設計，無論是正式比賽或街頭風格都能輕鬆駕馭。」adidas資深設計總監Juergen Rank如此表示，遵循傳統、致敬榮耀，是這次球衣的設計主軸，例如黑白配色為主軸的德國隊球衣，以現代風格重新詮釋德國1990年舉世聞名的經典隊服，球衣正面鑲飾金色的世界盃冠軍徽章，衣領內則加上一個特殊記號，象徵新隊服與90年代球衣之間的緊密連結；西班牙國家隊主場球衣是向奪得1994年美國世界盃足球賽冠軍的戰袍致敬；哥倫比亞國家隊全新球衣改款自1990年義大利世界盃足球賽的主場球衣。

比賽指定用球Telstar 18以1970年墨西哥世足賽比賽用球為原型，運用嶄新嵌面設計搭配金屬圖紋及球體幾何效果，最大特點為永續性設計，採用回收球體骨架與包裝設計等環保元素。

圖片提供／adidas