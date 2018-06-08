以C羅為靈感 熱血沸騰的足球箱

2018-06-08

記者方惠宗／台北報導

葡萄牙足球金童「C羅」克里斯蒂亞諾羅納度（Cristiano Ronaldo）今年成為新秀麗集團旗下旅行箱American Tourister年度代言人，品牌亦趁世足盛事打造限量款「足球箱」與多功能運動袋，設計上以塗鴉風格將充滿動感的將足球化為視覺焦點，紅白藍元素彰顯獨特又百變的潮流設計，歌頌C羅的「倒掛金鉤」絕技、首位歐洲冠軍聯賽連續十場進球的傳奇紀錄！

正如C羅將率領葡萄牙隊征戰世足，旅行箱的重要性不可言喻，這款足球箱所具備的強大機能帶來最佳示範：超大收納空間、可擴充式拉鍊、輕盈而堅固的材質、360度飛機輪，以及超舒適手提把。同時，American Tourister為這款多功能運動袋的兩側貼心賦予分層收納袋，恰成戰靴寶鞘，並搭配可隨心調整變化的減壓背帶。American Tourister亞洲區總裁Subrata Dutta表示：「C羅的優秀表現、生活態度都與American Tourister的品牌形象相互輝映。」該系列更與C羅的時尚嗅覺、流行敏銳度不謀而合。

為歡慶四年一度的世足盛典，American Tourister宣布於賽事期間為該足球箱祭出7折優惠，並加贈此款標價1,500元的多功能足球袋，邀球迷感受足球熱。

圖片提供／American Tourister