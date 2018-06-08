世足大力神盃 原來這樣打包！

2018-06-08

記者方惠宗／台北報導

LV今年與FIFA俄羅斯世界盃與國際足球總會（Fédération Internationale de Football Association，簡稱FIFA）合作，打造可安全運輸及展示FIFA世界盃獎盃的特別訂製「FIFA World Cup Trophy Travel Trunk」（國際足總世界盃獎盃旅行箱），這也是LV繼2010南非世界盃與2014巴西世界盃後，與這項運動盛事的第三次合作。

本屆世界盃獎盃旅行箱在LV位於巴黎近郊的Asnieres工坊、以手工製作而成，以優美典雅和別出心裁的設計展現LV對傳統工藝以及尖端創新的追求。世界盃獎盃暨旅行箱將在2018 FIFA俄羅斯世界盃的開幕賽事（6月14日）和決賽（7月15日）亮相。

同時，LV與FIFA、愛迪達（adidas）攜手合作，打造限量版FIFA World CupTM Official Match Ball Collection Trunk （國際足總世界盃官方比賽用球系列行李箱）。這款行李箱的靈感來自該品牌的傳統衣櫃行李箱，開啟後可展示自1970年起愛迪達所特別打造的13款復刻FIFA世界盃官方比賽用球，還有一顆由LV設計的足球。

圖片提供／Louis Vuitton