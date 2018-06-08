孫芸芸乳液控 連腳趾頭都不放過

2018-06-08

〔記者邱巧貞／台北報導〕時尚名媛孫芸芸昨（7）日出席保養品活動，本身屬於敏感膚的她，透露女兒也跟她同樣肌膚會有點敏感，她傳授兒女護膚心法，不管在哪兒基礎的保濕一定要做足，再者孩子處於青春期階段徹底清潔也很重要，此外，要用對東西，不要給肌膚太多的負擔。

孫芸芸分享多年來她一貫的保養程序就是洗臉、精華液，再搭配一款乳霜，到了冬天頂多乳霜厚敷再加上面膜。每次出門身上一定要帶有三寶─乳液、香水及軟糖，「我一定隨身會攜帶一瓶乳液，搽在所有看得到的地方，出席正式場合前，會仔細搽每個腳趾頭，還有脖子一定搽很多，我非常重視脖子到鎖骨這一區塊。」身為香水控，孫芸芸笑說她每次出門前都會噴香水噴到自己頭暈，一走出去就會讓人聞到香味，她偏好中性香水，而多年習慣隨身都會帶著兩、三包QQ軟糖。

總是以時尚達人之姿出現媒體面前，孫芸芸維護家庭隱私鮮少在公開場合提及兒女，她難得透露自己其實是一個很有原則、但十分支持孩子們的媽媽，「不論是孩子遇到事情或面對學校功課，我都會在旁陪伴。」她分享女兒現在很喜歡做甜點，經常會品嘗到女兒的手藝，「相較下，我對於甜點比較不擅長，對作菜與燉湯比較拿手。」她強調不論用的還是吃的，對於成分都十分把關。